人民网约翰内斯堡5月16日电 （记者郑翔、戴楷然）中国（贵州）—南非（约翰内斯堡）经贸文旅推介会日前在约翰内斯堡成功举办。贵州省人大常委会副主任、省总工会主席桑维亮，中国驻约翰内斯堡总领事潘庆江，南非豪登省议会议长莫罗克妮·莫苏皮耶，南非副总统特别经济顾问加迪贾·布朗，南非前驻华大使谢胜文等嘉宾出席会议并致辞。会议由贵州省人大外事侨务委员会副主任委员马宁主持。

与会人士表示，此次活动是近年来贵州在约翰内斯堡开展的规模较大的一次推介会，参加人员层次高、活动交流发言精彩、合作发展愿景强烈，希望能够借此推动中南关系的进一步发展。

贵州省人大常委会副主任、省总工会主席桑维亮在会上致辞。南非恒盛传媒公司供图

中国驻约翰内斯堡总领事潘庆江在会上致辞。南非恒盛传媒公司供图

会议通过领导致辞、宣传推介、展示展演、交流洽谈等方式，介绍了贵州经济社会发展情况，以及贵州与南非和其他非洲国家贸易投资、文化旅游合作情况，展现了中南经贸文旅交流合作的良好前景和各界的真切期望。

会议最后，贵州省人大常委会党组成员李三旗作贵州省文旅推介，贵州省商务厅总经济师、开放型经济发展处处长向强作贵州省经贸推介。

此次活动还邀请到南非西北省副省长马多达·桑巴塔、非洲联盟主席乔治·塞布勒拉、南非国会议员玛丽亚姆·贝贝·穆罕默德、巴基斯坦驻南非大使法哈德·阿姆贾德等重要嘉宾。来自南非各地的政府部门、商协会、企业界代表、在南非中资企业、商协会代表近二百人出席了本次推介会。

与会嘉宾合影留念。南非恒盛传媒公司供图

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