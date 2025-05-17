人民网罗马5月16日电 （记者郑彬）当地时间16日，联合国粮农组织、国际农业发展基金、世界粮食计划署、世界银行等多家机构联合发布了最新一期《全球粮食危机报告》。报告显示，当前全球粮食安全问题仍面临严峻挑战，各方需进一步加强团结与协作，共同应对全球性粮食危机。

相关数据显示，2024年全球53个国家和地区逾2.95亿人口面临重度饥饿威胁，比2023年增加了1370万人，面临严重粮食不安全人口和营养不良儿童人数连续六年呈上升趋势。与此同时，面临“灾难性”饥饿的人口数量达190万人，创有统计以来的最高纪录。

报告指出，地区冲突、经济冲击、极端气候和被迫流离失所是造成全球粮食不安全和儿童营养不良等问题恶化的重要因素。据统计，全球有将近3800万5岁以下儿童遭受了重度营养不良，主要集中在加沙、马里、苏丹和也门等地区和国家。而在刚果民主共和国、哥伦比亚、苏丹和叙利亚等国家，也有大量难民面临严重粮食危机。

联合国秘书长古特雷斯表示，此份报告明确指出，全球发展正在偏离正轨。他警告说，全球人道主义援助资金正在大幅缩水，或将导致新的全球性危机。国际社会必须正视在21世纪的今天出现的严重饥饿问题。

联合国粮农组织总干事屈冬玉表示，面对当前重度粮食不安全危机，加大对紧急农业援助的投资力度至关重要，这不仅是一项有效的应对手段，更是能产生深远影响，且最具成本效益的解决方案。

国际农业发展基金主席拉里奥表示，农村地区是提高粮食安全和提升农业韧性的核心。人道主义措施必须与农村发展和建设投资同步推进，以确保长期稳定。

面对当前粮食不安全和营养不良等全球性问题，报告呼吁，打破粮食危机的恶性循环需要果断推行变革，优先采取以实证为导向、注重实效的行动。各方应加强资源整合，推广有效对策方案。除提供紧急援助外，还应重点投资建设地方粮食体系和综合营养服务，以增强粮食安全韧性。

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