新华社日内瓦5月16日电（记者焦倩）印度和日本近日分别向世界贸易组织通报，由于美国的钢铝关税违反世贸组织规则，印度和日本保留中止减让的权利。

世贸组织提供给媒体的文件显示，印度和日本均表示，美国自2018年3月以来对进口钢铝加征关税，美国没有向世贸组织通报上述措施，不符合《1994年关贸总协定》和《保障措施协定》。印度和日本根据《保障措施协定》保留中止减让的权利，中止减让的方式将通过对美国部分产品加征关税的形式来体现。

印度在给世贸组织的通报中表示，美国实施的措施将影响价值76亿美元的印度产品，征税额将达19.1亿美元。鉴于此，印度将对原产于美国的部分产品征收等额关税。

日本表示，其反制措施针对美国对汽车整车和零部件征收的关税，拟基于最新出口数据对美国征收等额关税，具体细节和拟生效日期将在实施前通报世贸组织。

美国的钢铝关税措施引发多方批评和不满。此前，欧盟和英国也分别向世贸组织通报，表示就美国钢铝关税保留中止减让的权利。

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