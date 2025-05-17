新华社达累斯萨拉姆5月16日电（记者华洪立）“无锡景·江南韵”中国评弹艺术演出15日晚在位于坦桑尼亚海滨城市达累斯萨拉姆的中国驻坦桑尼亚大使馆举行，来自江苏省无锡市评弹团的艺术家们奉献了精彩的节目。

《无锡景》等著名江南小调、弹词开篇、吴语歌曲及江南民歌先后上演。除了观看演出，观众们还欣赏了书画与茶艺展示，多维度感受中国艺术之美。

坦国民议会议员、前外长利贝蕾塔·穆拉穆拉在接受记者采访时表示，这不仅是一场表演，更是文化融合与交流。“我被中国艺术家的精湛技艺和评弹艺术的优美旋律深深打动，文化是超越语言和国界的桥梁，通过这样精彩的演出，我们感受到了中国朋友的真挚情谊，也看到了两国文化交流日益深入的美好前景。”

中国驻坦桑尼亚大使陈明健在致辞中说，评弹是中国江南地区广泛流传的艺术形式，承载了中华民族的集体记忆。当今世界多元交融，文化交流不仅是对各国传统技艺的传承与弘扬，更是各国人民深入对话、携手共进的桥梁。

无锡市评弹团副团长沈杰对记者说，评弹以软糯的吴侬软语、悠扬的丝竹之音，诉说着千年的故事，承载着江南的灵秀与温婉。希望通过这场演出，架起中非文化交流的桥梁，让中国评弹艺术在坦桑尼亚绽放光彩。

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