新华社贝尔格莱德5月16日电（记者石中玉 陈颖）“中塞人民友谊70年——文化遗产的桥梁”主题展15日在位于塞尔维亚首都贝尔格莱德的中国文化中心开幕。上百名当地民众参加开幕式，近距离感受两国精美手工技艺。

5月15日，在塞尔维亚首都贝尔格莱德，塞尔维亚发展基金会主席塔季扬娜·马蒂奇（左）和塞尔维亚手工业者协会主席薇奥莱塔·奥瓦诺维奇（中）参观“中塞人民友谊70年——文化遗产的桥梁”主题展。新华社记者 陈颖 摄

展览由贝尔格莱德中国文化中心和塞尔维亚手工业者协会联合举办，是庆祝中塞人民友谊70年的系列活动之一。现场展出了百余件中塞两国精美手工艺品，涵盖编织、刺绣、陶艺等多个工艺门类。

中国驻塞尔维亚大使馆文化参赞汤达生在致辞中表示，本次展览不仅是一场技艺的对话，更是一次跨越山海的文明握手。这些展品承载着两国人民对美的追求、对生活的热爱，传递着超越语言的精神共鸣。

5月15日，在塞尔维亚首都贝尔格莱德，人们参观“中塞人民友谊70年——文化遗产的桥梁”主题展。新华社发（王韡摄）

塞尔维亚发展基金会主席塔季扬娜·马蒂奇表示，此次展览是对塞中两国人民友谊的回顾。“文化不仅是历史的记忆，更是未来的希望。”马蒂奇说，“相信本次展览将成为两国彼此信任、文化交流以及深厚友谊的象征。”

塞尔维亚手工业者协会主席薇奥莱塔·奥瓦诺维奇在致辞中介绍了塞方展出的被列入塞尔维亚国家遗产名录的多个展品，包括不同织法的地毯、编织袜、传统毛巾、字母图案等。贝尔格莱德中国文化中心已将这些手工艺品纳入常设展陈。她说，接下来计划与中方开展更多合作，希望与中国艺术家和专业人士开展经验交流与合作，共同推动塞中两国文化遗产保护。

“今天展出的每一件作品，无论是中国的服饰、刺绣，还是塞尔维亚的羊毛毡、羊毛毯，都凝聚着两国工匠的智慧与心血，承载着悠久的历史记忆和文化基因。”贝尔格莱德中国文化中心主任张爱民说，贝尔格莱德中国文化中心愿与社会各界携手，共同致力于中塞两国文化遗产保护和传承。

5月15日，在塞尔维亚首都贝尔格莱德，当地学生参观“中塞人民友谊70年——文化遗产的桥梁”主题展。新华社记者 陈颖 摄

5月15日，在塞尔维亚首都贝尔格莱德，一对母子参观“中塞人民友谊70年——文化遗产的桥梁”主题展。新华社发（王韡摄）

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