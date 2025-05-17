5月1日，一名外籍游客在天津国际邮轮母港客运大厅与演出人员合影。新华社记者 赵子硕 摄

新华社天津5月16日电 题：“真就像星辰大海一样”：外国人零距离感受中国超大规模市场能量

新华社记者张宇琪

美国人阿曼达最近首次来到中国，不仅领略了“世界七大奇迹之一”长城的壮观，也体验了中国超大规模市场的能量。

“在天津，当地人告诉我，这里正在建设国际消费中心城市。”阿曼达说，“可以感受到，中国市场之大之丰富，真就像星辰大海一样。”

“China Travel”便利度持续改善、跨境移动支付不断迭代、离境退税“即买即退”试点推广……从“中国游”到“中国购”，各项制度型开放举措正转化为对外国游客实实在在的吸引力。

在人头攒动的天津古文化街等景点，和家人一同来旅行的加拿大人莫妮卡购买了很多中国文化特色商品，也特意品尝了煎饼等当地美食。

陪同的旅行团负责人刘亚楠尽力帮助莫妮卡所在团组解决跨境移动支付等问题。看见莫妮卡好奇街上到处穿梭着的外卖员，刘亚楠还推荐他们体验中国便捷的外卖购物，而且告诉他们回国后通过跨境电商也能买到中国的商品。

中国各地的消费场景也正在变得更绿色化、数字化、品质化和个性化。

外国游客惊奇地发现：道路上随时可见新能源汽车在行驶；在许多景区，还可以租用登山外骨骼辅助行走，并实时监测身体状况。

“推动扩大入境消费”被写入2025年中国政府工作报告，政策红利持续释放。今年4月，中国税务总局进一步细化明确了“即买即退”服务措施的具体内容和办理流程，鼓励更多的退税商店加入。

5月1日，游客在天津国际邮轮母港办理外币兑换。新华社记者 赵子硕 摄

中国国家移民管理局数据显示，今年“五一”假期，外国人出入境111.5万人次，较去年同期增长43.1%；入境外国人中，适用免签政策入境38万人次，较去年同期增长72.7%。

中国已连续十多年稳居全球第二大商品消费市场和最大网络零售市场，消费对这个世界第二大经济体的增长贡献率高居第一，而且新的市场空间还在不断拓展。

南开大学旅游与服务学院院长徐虹表示，虽然目前可能有热门景点人流量大、预约难等问题，但未来必将有更多细化措施，让外国旅客的“中国游”“中国购”越来越“丝滑”，使中国既是重要国际旅游目的地，也是重要国际消费中心。

中国超大规模市场优势涵盖了经济总量、市场容量、产业体系、人力资本等多个方面，这些优势叠加发挥，使中国经济更具韧性和竞争力。

享受到中国超大规模市场红利的不仅是外国游客，也包括众多外资公司。

由于看重中国的市场活力和创新前景，GE医疗表示，从2024年起的5年里，向其位于天津的磁共振东半球总部增投5亿元人民币。

“我们将持续加码投资中国市场。”GE医疗全球磁共振业务总裁兼CEO凯利·隆迪在磁共振东半球总部挂牌仪式上说。

由此带来的供应链融合也日益加深。对于以创新为核心的GE医疗而言，中国的超大规模市场和完善的供应链具有突出优势。

当GE医疗计划提升其新一代磁共振设备时，对于超导线材提出了更高要求。为GE医疗提供核心部件的西部超导材料科技股份有限公司通过精准研发快速响应，制造出更高性能的超导线材。

西部超导副总经理郭强说，通过持续性创新，公司已经发展成为在全球同行业中领先的超导线材供应商。

2月11日，一架未经涂装的空中客车A350型宽体客机从法国图卢兹飞抵天津滨海机场。新华社发

此外，知名跨国公司空客也看重中国市场潜力，其在天津建设的A320系列飞机第二条总装线预计将于2026年初投产。

当看到一辆辆特斯拉电动汽车在马路上驶过，阿曼达很惊讶：“没想到美国品牌的新能源车在中国也如此受欢迎。”2024年，特斯拉电动车在中国内地销量创下超过65万辆的历史新高。

中国超大规模市场为中国经济发展提供了重要支撑，也为世界经济增长扩大了空间。

沙特阿美总裁纳瑟尔表示，中国超大规模市场和产业链供应链韧性，为跨国企业提供了稳定的投资环境和可观的收益。截至2024年，沙特阿美对华累计投资额逾2000亿元人民币。

(责编：苏缨翔、崔越)