新华社福州5月16日电（记者周义）5月16日，一列装载78个标准集装箱，满载2145吨非洲进口铜精矿的“一箱制”海铁联运专列从厦门海沧站启程，直达龙岩蛟洋站。这是“丝路海运”自成立以来开行的首趟“一箱制”海铁联运专列，即全列货物从境外装箱起运至国内铁路全程不换箱、不开箱，实现海铁联运效率与成本管控水平的“双提升”。

“丝路海运”是以航运为主题的“一带一路”国际综合物流服务品牌和平台，命名航线通达46个国家和地区的145座港口。据了解，此次开行的“一箱制”海铁联运专列，所有货物采用中国铁路装载加固标准进行装箱，到港后仅查验电子锁，无需开箱验货，货物运抵目的地后，由海关部门开箱抽检，全程“一箱到底”，压缩货物待检和换箱时间约一周，同时降低货损率。企业仅需向铁路部门一次性申报即可装车发运，无需在多个环节提交货物状态证明、装卸记录等材料。

此次开行的“一箱制”海铁联运专列，单箱物流成本节省约500元，运输周期缩短约60%，货损率降低约80%。“过去，非洲铜精矿从上岸换装、过海关、运输到厂全程需要15天左右，通过‘一箱制’可以实现6天直达，总体物流成本降低了10%，光这一项全年就能节省百万元。”上杭紫金铁路专用线有限公司副总经理池洪德说。

福建省港航事业发展中心数据显示，今年1至4月，通过海铁联运方式进出福建省港口的集装箱69715标箱，同比增长14.8%。“海铁联运需求旺盛，‘一箱制’海铁联运专列应运而生，这不仅是铁路、港口、海关深化口岸合作的创新成果，也为企业物流降本增效提供了范例。”福州铁路物流中心厦门营业部经理叶德山说。

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