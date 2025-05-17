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联合国报告：全球粮食危机持续恶化　超2.9亿人面临严重饥饿

2025年05月17日09:39 | 来源：新华网
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新华社罗马5月16日电（记者任耀庭）联合国机构16日发布的《2025年全球粮食危机报告》显示，2024年全球面临严重粮食不安全的人数和营养不良的儿童人数超过2.95亿人，比2023年增加近1400万人。面临“灾难性”饥饿的人数创下历史新高。

根据报告，全球面临“灾难性”饥饿的人数增至190万人，达到有记录以来的最高水平。其中，苏丹已被确认出现饥荒，加沙地带、南苏丹、海地和马里等地也有大量人口面临饥荒。

此外，2024年有超过3800万名5岁以下儿童处于急性营养不良状态，主要集中在加沙、马里、苏丹和也门等26个存在营养危机的地区和国家。

报告显示，地区冲突、经济冲击、极端气候和被迫流离失所是促成粮食不安全和营养不良的主要因素。

联合国秘书长古特雷斯表示，这份报告再次表明世界发展方向严重偏离轨道。他警告说，全球人道主义援助资金急剧削减，这不仅是体系的失败，更是人性的失败。发生在21世纪的饥饿是没有借口的。

联合国粮农组织总干事屈冬玉强调，急性粮食不安全已成为数亿农村居民的常态，必须加大对农业紧急干预的投资，以实现更具成本效益的持久影响。

报告呼吁，打破粮食危机的恶性循环需要全方位重置全球应对机制，聚焦以效果为核心的行动，增强受影响社区的韧性。除人道主义援助外，还应加强对本地农业系统和营养服务的投入。

《全球粮食危机报告》由全球应对粮食危机网络发布，该网络是联合国粮食及农业组织、国际农业发展基金会与世界粮食计划署等组织的合作平台，致力于应对全球粮食危机。

(责编：苏缨翔、崔越)

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