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中国显示行业企业亮相2025国际显示周

2025年05月17日09:35 | 来源：新华网
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新华网圣何塞5月16日电 2025国际显示周13日在美国加州圣何塞正式开幕。作为全球显示行业技术和产业的风向标，展会吸引了来自全球的顶尖企业参展。包括京东方在内的众多中国显示企业积极参与，展示了前沿的技术创新和产业成果。

BOE（京东方）展会现场

BOE（京东方）展会现场

京东方此次展出了30余款全球首发的技术新品，涵盖ADS Pro、f-OLED、α-MLED三大显示技术品牌，亮点之一是全球首发的75英寸4K UB Cell 4.0电视，其具备超高色域和全视角无色偏技术，呈现出媲美OLED的极致画质。同时，京东方全球首款高PPI屏下摄像头OLED游戏手机显示屏荣获国际显示周“年度显示”奖项，展示了京东方在显示技术领域的创新实力。

BOE（京东方）75英寸4K UB Cell 4.0电视

BOE（京东方）75英寸4K UB Cell 4.0电视

京东方CEO冯强在展会期间表示，京东方每年将约7%的营收投入研发，其中1.5%专门用于基础与前沿技术研究。累计自主专利申请已超过10万件，其中发明专利占比超过90%，海外专利超过三分之一，涵盖美国、欧洲、日本、韩国等多个国家和地区。

展会期间，京东方还成功举办了绿色生态论坛，汇聚了来自产业界、学术界的百余位专家和学者。与会嘉宾包括国际信息显示学会主席约翰·基米西斯、国际显示周中国区总裁严群博士等。冯强在论坛致辞中指出，显示产业作为数字化时代的重要基石，“绿色发展”已成为产业转型的重要议题。（葛睿思）

(责编：苏缨翔、崔越)

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