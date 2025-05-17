新华社地拉那5月16日电（记者康逸 林浩）第六届欧洲政治共同体领导人会议16日在阿尔巴尼亚首都地拉那举行，约50位国家和地区领导人以及欧盟机构领导人与会，聚焦欧洲安全与经济挑战。

5月16日，在阿尔巴尼亚首都地拉那，出席第六届欧洲政治共同体领导人会议的与会嘉宾参加合影。新华社记者 赵丁喆 摄

本届会议主题是“新世界中的新欧洲：团结、合作、联合行动”，这是欧洲政治共同体首次在西巴尔干地区举行会议。会议期间，与会领导人围绕欧洲安全与防务、竞争力和经济安全以及移民等议题展开讨论，重点聚焦俄乌冲突，以及创新、数字基础设施、能源可持续性和供应链安全等问题。

会议由欧洲理事会主席科斯塔和阿尔巴尼亚总理拉马共同主持。科斯塔表示，欧洲应继续深化和扩大全球贸易合作，不应屈服于保护主义，而应致力于互利的伙伴关系，摒弃零和思维。拉马呼吁欧洲政治共同体更加关注教育、科学与人工智能，让非欧盟地区也能成为投资前沿。

欧洲政治共同体由法国总统马克龙在2022年5月提议建立，欧盟国家与非欧盟国家和地区可在这一框架内寻找政治合作的新空间。下一届会议将于2025年秋季在丹麦举行。

(责编：苏缨翔、崔越)