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长安汽车泰国工厂竣工投产

2025年05月17日09:31 | 来源：新华网
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华社泰国罗勇5月16日电（记者高博 林昊）长安汽车泰国工厂16日在泰国罗勇府竣工投产，其全球累计生产的第2859万辆车在该工厂同步下线。

作为长安汽车首个海外整车工厂，长安汽车泰国工厂总投资约100亿泰铢（1美元约合33.4泰铢），已建成的一期年产能为10万辆，后续将逐步拓展到年产20万辆。

泰国工业部长阿甲那·奔潘在投产仪式上表示，长安汽车选择来泰国投资，体现出中国企业对泰国市场的信心，同时也将巩固两国的深厚友谊。

泰国投资委员会秘书长那里·特斯迪拉素迪表示，长安汽车泰国工厂的投产将促进泰国电动汽车产业发展，助力泰国实现打造全球电动汽车生产基地的愿景。

长安汽车董事长朱华荣在致辞中表示，泰国工厂的正式投产标志着企业进一步实现从产品出口到产业出海的跨越。长安汽车将全力把泰国工厂打造成企业的海外标杆，预计未来将为上下游产业链提供3万多个就业岗位。

近年来多家中国车企布局泰国，不仅销售汽车，还带动了泰国汽车产业链的整体升级。作为东南亚地区重要的汽车生产基地，泰国政府计划到2030年将该国电动汽车产量提升至汽车总产量的30%。

(责编：苏缨翔、崔越)

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