新华社悉尼5月16日电（记者齐紫剑 梁有昶）帕利基尔消息：中国援密克罗尼西亚联邦国家会议中心项目移交仪式16日在密首都帕利基尔举行。出席仪式的密联邦总统西米纳在致辞中高度评价两国关系。

西米纳在致辞中衷心感谢中国政府和人民对密联邦发展提供的无私帮助，高度评价国家会议中心不仅是地标性建筑，更是密中坚如磐石友谊的重要象征、两国全面战略伙伴关系的生动体现。他感谢广东省政府对项目的大力支持，感谢项目承建单位的艰辛努力，表示密联邦将持续巩固发展同中国的友好关系，期待未来继续深化合作，开启两国关系新篇章。

中国驻密联邦大使吴伟在致辞中强调该项目是新时代中密友好合作的标志性成果。中方愿同密方一道，认真落实两国元首重要共识，深化各领域务实合作，推动中密全面战略伙伴关系深入发展，为两国人民带来更多福祉。

密联邦国会议长摩西斯在仪式上表示，感谢中国政府援密联邦国家会议中心项目，该中心是中国人民赠送的最珍贵礼物，将助力密联邦国家发展。

双方共同签署援密联邦国家会议中心项目政府间交接证书，并移交项目“金钥匙”。

密联邦国家会议中心项目由广东省援建。

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