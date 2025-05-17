新华社科威特城/耶路撒冷5月16日电（记者尹炣 冯国芮）萨那消息：也门胡塞武装16日说，以色列军方当天对也门西部胡塞武装控制的两个港口实施了空袭。

据胡塞武装控制的马西拉电视台报道，以色列空袭目标是荷台达省的荷台达港和塞利夫港。

胡塞武装一名高级安全官员告诉新华社记者，以色列空袭两个港口时，胡塞武装正在重新为进口燃料做准备。他表示，目前也门许多城市面临燃料短缺问题。

另据以色列国防军16日发表的声明，以军当天对胡塞武装控制的荷台达港和塞利夫港的基础设施实施了打击。声明说，这些港口被胡塞武装用于转运武器，再次表明胡塞武装利用平民基础设施“从事恐怖活动的做法”。

以色列公共广播公司援引以军方消息人士的话报道，以军15架战机共向目标投掷了35枚炸弹。袭击将使长度在80米以上的船只无法在这两个港口停靠，这将严重限制胡塞武装的物资补给能力。

以色列军方阿拉伯语发言人14日上午曾发表声明，称也门伊萨角港、荷台达港和塞利夫港可能面临空中打击，要求也门民众撤离这三个港口。

连日来，胡塞武装持续向以色列发动导弹袭击。5月4日，胡塞武装宣布向以色列本-古里安国际机场发射了一枚高超音速导弹并命中目标。以总理办公室当晚发表声明说，针对胡塞武装对本-古里安国际机场的导弹袭击，以色列将对该组织进行报复。5日和6日，以色列和美国大规模空袭也门胡塞武装控制区，造成数十人伤亡。

(责编：苏缨翔、崔越)