新华社巴格达5月16日电（记者李军 段敏夫）伊拉克总统拉希德16日重申，伊拉克坚定支持巴勒斯坦人民正义事业，并呼吁阿拉伯国家团结一致，反对以色列对加沙地带的持续侵略。

据伊拉克总统府发表的声明，拉希德当天在巴格达会见到访的巴勒斯坦总统阿巴斯时表示，伊拉克全力支持巴勒斯坦人民的合法权利，尤其是建立独立国家的权利。他强调，当前加沙地带持续遭受侵略，这要求阿拉伯国家采取统一而坚定的立场，表达对巴勒斯坦人民的声援和切实支持。

声明说，阿巴斯高度评价伊拉克在巴勒斯坦问题上的一贯立场，并赞赏伊拉克主办第34届阿拉伯国家联盟首脑理事会会议（阿盟峰会）。他表示，此次峰会提供了一个向阿拉伯世界和国际社会传递巴勒斯坦人民声音的重要平台。

同日，伊拉克总理苏达尼会见了阿巴斯。据伊拉克总理新闻办公室发表的声明，双方就阿拉伯世界和地区局势、面临的挑战等交换了意见，并特别强调应尽快结束以色列对加沙地带的侵略。苏达尼表示，国际社会行动不力导致加沙地带和约旦河西岸局势持续恶化，希望此次阿盟峰会在制止侵略行为方面发挥重要作用。

第34届阿盟峰会将于17日在巴格达举行。这是伊拉克时隔13年再次主办阿盟峰会，会议将聚焦巴勒斯坦局势、地区冲突以及促进对话与发展等关键议题。

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