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赋予万隆精神新的时代内涵（国际论坛）

亨弗里·阿纳尔多·拉塞尔
2025年05月17日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　过去，我们通过团结赢得了自由；现在，在迈向全球南方国家团结自强的道路上，我们应继续携手前行

　　

　　今年是万隆会议召开70周年，这是一个回顾历史、思考未来的重要契机。对于广大亚非国家而言，纪念万隆会议是为了进一步激发团结与合作精神。

　　万隆会议是世界历史上一个伟大里程碑。过去，我们通过团结赢得了自由；现在，在迈向全球南方国家团结自强的道路上，我们应继续携手前行。从1955年至今，万隆精神始终指引着广大发展中国家之间的相互支持与密切合作。在万隆会议上，中国作出了卓越贡献。周恩来总理以高超的政治智慧与出色的外交艺术，积极倡导各国通过对话与协商解决分歧，推动与会各方在和平共处五项原则基础上，进一步形成了团结、友谊、合作的万隆精神，为会议的成功召开作出了不可替代的贡献。

　　弘扬万隆精神在当前全球局势下具有重要现实意义。世界仍然面临战争冲突、难民问题、贫困、粮食短缺等诸多挑战，全球南方国家在国际体系中的话语权仍有待提升。各方应继续弘扬和践行万隆会议十项原则，坚持和平共处、互不干涉内政、平等互利，不断赋予万隆精神新的时代内涵，推动建立更加公正合理的国际秩序。当前，不结盟运动、“大金砖合作”、上海合作组织等不断发展，展现了全球南方国家加强团结合作的积极态势。

　　万隆会议上，亚非各国领导人勇敢发声，谴责殖民主义与帝国主义的不公行为。当今世界面临新的挑战，个别国家推行保护主义政策，已对全球产业链供应链稳定和世界经济增长产生了负面影响。坚持弘扬万隆精神，加强团结合作，对于今天各方共同维护多边贸易体制具有重要意义。

　　中国始终是万隆精神的积极倡导者，是维护和平的重要力量。2024年7月，巴勒斯坦14个派别高级别代表在北京举行和解对话，签署了《关于结束分裂加强巴勒斯坦民族团结的北京宣言》。中国在这一过程中发挥了关键作用，展现了维护和平的坚定承诺。在印尼同中国的合作中，我也看到了万隆精神的生动体现。双方在共建“一带一路”框架下开展密切合作。雅万高铁作为两国高质量共建“一带一路”旗舰项目，显著改善了印尼民众的出行体验。我近期就乘坐了雅万高铁，亲身体验到了这一现代化基础设施带来的便利。印尼正式加入金砖国家并决定加入新开发银行，也体现了印尼积极践行万隆精神、致力于推动发展中国家团结合作的坚定决心。

　　万隆精神还体现于当前的东盟—中国合作中。这种合作关系以平等互利、共同发展为原则，与万隆精神高度契合。在共建“一带一路”框架下，东盟国家同中国在基础设施建设、贸易便利化和人文交流等方面加强合作，越来越多民众从合作中直接获益。

　　无论时代如何变迁，团结、友谊、合作的万隆精神历久弥新。全球南方国家的年轻一代应传承并积极弘扬万隆精神，为建设一个更加公正、合理、真正造福全人类的国际秩序贡献自己的力量。

　　（作者为印度尼西亚大学东盟—中国研究中心主任）

　　《 人民日报 》（ 2025年05月17日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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