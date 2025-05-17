纪念中国援蒙工人抵蒙70周年招待会在乌兰巴托举行

本报记者 张朋辉

和平桥、乌兰巴托中央体育场、百货大楼、乌兰巴托饭店、纳来哈公路、国家体育馆……视频中，一项项中国援蒙工程在画面中出现，现场不时响起热烈掌声。中国驻蒙古国大使馆日前举办纪念中国援蒙工人抵蒙70周年招待会，现场播放了纪录片《跨越世纪的情谊——中国对蒙援建纪实》，与会嘉宾共同追忆中蒙情缘，瞩望两国合作新篇。

上世纪五六十年代，应蒙方请求，中国先后派出2.7万余名援蒙工人，支持蒙古国建设。1955年5月8日，首批中国援蒙工人抵达乌兰巴托。中国援蒙工人在蒙古国18个省区建成850多项工程。中国援蒙工人建设的许多工程已成为蒙古国人民耳熟能详的标志性建筑和基础设施，深深融入当地居民的日常生活中。比如于1958年建成，可容纳约1.5万人的乌兰巴托中央体育场（见图，1958年摄，蒙古国国家档案馆供图），至今仍然是每年蒙古国国庆那达慕庆典的举办地，为培养蒙古国运动员作出了重要贡献。

“我小时候在中国援建的体育馆打过球，和平桥至今仍然发挥着重要作用，百货大楼是乌兰巴托最美的商场……这些美丽的建筑承载了蒙古国人民的美好记忆。我们应该爱护、利用好这些建筑，传承好援蒙工人精神。”蒙古国前总统恩赫巴亚尔表示。

和平桥1958年正式通车，现在仍是乌兰巴托南北交通的重要枢纽。88岁的罗·桑吉米特布是一名摄影师，当年在现场见证了和平桥通车的盛况，将热烈庆祝的场景定格在相机中。“这座桥大大方便了市民出行。通车仪式吸引大批乌兰巴托居民一同欢庆。当年中国工人劳动的场景，我至今记忆犹新。”桑吉米特布说。

蒙古国功勋杂技演员贡·道尔吉纳木吉勒曾协助中国工人开展工作。他说：“中国工人一下火车，就乘坐卡车奔赴各个施工现场，非常敬业、负责，为我们留下了许多高质量的工程。”

乌兰巴托市政府代表阿木格楞说：“中国建筑工人辛勤劳动、无私奉献，为蒙古国现代化建设提供了重要帮助。”乌兰巴托纳来哈区区长那彦巴亚尔说：“纳来哈的重要工矿企业、基础设施建设离不开中方的支持。中国建筑工人为纳来哈的发展做了很多基础性工作。我们应该铭记他们的贡献。”

“中国建筑工人为蒙古国建设作出了重要贡献，留下了很多佳话。我们向他们致以最真挚的感谢，他们的精神永不泯灭。”蒙古国外交部国务秘书蒙赫图希格表示，蒙中两国人民始终守望相助，不仅拉紧了两国人民的情感纽带，也为国际合作树立了榜样。

“中国援蒙工人修建的不仅仅是一幢幢楼房、一条条道路，更是中蒙人民心灵相通的桥梁。”中国驻蒙古国大使沈敏娟说，“中方将聚焦构建周边命运共同体，发扬援蒙工人精神，传承中蒙友谊，深化战略对接和务实合作，为两国人民带来更多福祉。”

（本报乌兰巴托电）

《 人民日报 》（ 2025年05月17日 02 版）

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