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高质量共建“一带一路”拓展共赢发展新空间（和音）

2025年05月17日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　共建“一带一路”站在了历史正确一边，符合时代进步的逻辑，走的是人间正道

　　

　　“一带一路”国际合作高峰论坛咨询委员会2025年会议5月15日在浙江省宁波市举行，咨委会围绕“高质量共建‘一带一路’，建设开放包容、互联互通、共同发展的世界”主题进行了深入讨论。当前，单边主义和保护主义明显抬头，全球发展面临诸多挑战，共建“一带一路”秉持共商共建共享原则，合作领域不断拓展、合作范围不断扩大、合作层次不断提升，助力绘就联结世界、美美与共的壮阔画卷。

　　一季度，中国对共建“一带一路”国家进出口同比增长2.2%；4月，中吉乌铁路重点控制性工程破土动工；5月，哥伦比亚正式加入高质量共建“一带一路”大家庭……今年上半年，一系列令人瞩目的进展，折射高质量共建“一带一路”不断走深走实的坚实步伐。自2013年共建“一带一路”倡议提出以来，中国已与150多个国家和30多个国际组织签署200多份共建“一带一路”合作文件。中欧班列、中老铁路、西部陆海新通道等一大批标志性品牌、工程或项目为共同发展带来新机遇；鲁班工坊、“光明行”、菌草技术、杂交水稻、青蒿素等“小而美”的民生工程，持续惠及发展中国家，产生广泛的经济社会效应。与会的委员们表示，习近平主席提出的共建“一带一路”倡议为全球发展注入稳定性，是推动世界经济增长、促进全球共同繁荣的重要机遇。世界日益清晰地看到，共建“一带一路”追求的是发展，崇尚的是共赢，传递的是希望。

　　世界进入新的动荡变革期，逆全球化和保护主义沉渣泛起，高质量共建“一带一路”展现了强劲韧性、旺盛的生命力和广阔的发展前景。面对新形势、新挑战，高质量共建“一带一路”坚持在开放中合作，在合作中共赢，倡导各国共享机遇、共迎挑战、共创繁荣，持续为促进全球开放合作、完善全球经济治理贡献力量。创建“丝路电商”合作先行区，同更多国家商签自由贸易协定、投资保护协定，全面取消制造业领域外资准入限制措施，扩大数字产品等市场准入……中国宣布支持高质量共建“一带一路”的八项行动，其中一项便是支持建设开放型世界经济。与会的委员们表示，共建国家要维护共同利益和国际公平正义，维护多边贸易体制和国际经济秩序，维护多边主义和自由贸易，提高贸易投资自由化便利化水平，强化区域自贸安排，促进区域一体化。

　　数字经济和人工智能合作是此次会议的重要议题之一。当前，世界经济数字化、绿色化、智能化进程不断加快，为经济全球化再度加速蓄积动能。共建“一带一路”顺应世界经济、技术、产业、社会发展普遍规律和时代大势，在数字、绿色等新领域加强合作、培育新增长点。推动成立“一带一路”绿色发展国际联盟、发起“一带一路”国际科学组织联盟、与非洲国家共同制定实施“中非数字创新伙伴计划”、举办中拉科技创新论坛……中国与各方加强数字经济、人工智能合作，支持全球南方能力建设，携手共乘数字经济、绿色发展的快车，全面推动共建“一带一路”高质量发展。

　　实践证明，共建“一带一路”站在了历史正确一边，符合时代进步的逻辑，走的是人间正道。中国期待与共建国家携手前行，不断拓展更高水平、更具韧性、更可持续的共赢发展新空间，为构建人类命运共同体持续注入新动力。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月17日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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