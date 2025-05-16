新华社伊斯坦布尔5月16日电（记者王腾飞）俄罗斯和乌克兰两国代表团16日在土耳其伊斯坦布尔重启关于和平解决俄乌冲突的直接谈判，这是双方3年来举行的首次直接谈判。

此次俄乌谈判由土耳其外交部长费丹主持，在伊斯坦布尔多尔玛巴赫切宫总统办公室举行。俄方代表团由俄总统助理梅金斯基担任团长，成员包括俄副外长加卢津、俄武装力量总参谋部总局局长科斯秋科夫、俄国防部副部长福明等。乌克兰代表团由国防部长乌梅罗夫、外交部第一副部长谢尔盖·基斯利茨亚以及乌情报部门官员等组成。

在俄乌谈判开始前，美国、乌克兰和土耳其三方在多尔玛巴赫切宫总统办公室举行会谈，美国国务卿鲁比奥、乌总统办公室主任叶尔马克、乌梅罗夫、乌外长瑟比加和费丹参加。

俄罗斯总统普京11日凌晨对媒体发表声明，提议俄乌双方15日在土耳其伊斯坦布尔无条件重启直接谈判。乌克兰总统泽连斯基随后回应，乌方期待12日开始实施全面和持久停火，这将为外交活动提供必要基础，他15日将在土耳其“等候”普京。

普京14日批准了俄方与乌克兰谈判代表团人员名单。泽连斯基15日表示，他本人将不出席在伊斯坦布尔举行的乌俄谈判，乌方将派遣高级别代表团参加这一谈判。

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