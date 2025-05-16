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外交部：开放的中国永远是世界的机遇

2025年05月16日16:50 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月16日电（记者董雪）就联合国近日发布报告，认为各国政策协调和国际合作对稳定全球经济、促进可持续发展尤为关键，外交部发言人林剑16日答问时表示，全球经济越面临风险，越需要以开放应对挑战，以合作化解分歧。开放的中国永远是世界的机遇。

　　当日例行记者会上，有记者问：我们注意到，联合国15日发布了《2025年全球经济形势与前景年中更新》报告，认为关税上调与贸易政策不确定性导致全球经济前景恶化，给国际社会特别是发展中经济体带来多重挑战，中国也会遭受冲击。报告预计今年全球经济增速将放缓至2.4%，贸易增长降至1.6%，认为各国政策协调和国际合作对稳定全球经济、促进可持续发展尤为关键。中方对此有何评论？

　　“当前，多边主义、自由贸易面临严峻挑战。事实一再证明，经济全球化是历史潮流，开放合作是时代大势，多边主义是必然选择。”林剑表示，当前形势下，各方更应捍卫多边贸易体制和国际经贸规则，维护开放合作的国际环境，实现持久发展、共同繁荣。

　　林剑说，全球经济越面临风险，越需要以开放应对挑战，以合作化解分歧。中国始终坚持高水平对外开放，政策环境透明、稳定、可预期。“我们致力于为各国企业提供市场化、法治化、国际化的一流营商环境，致力于将自身超大规模市场打造为世界共享大市场，致力于推动普惠包容的经济全球化。开放的中国永远是世界的机遇。”

(责编：岳弘彬、牛镛)

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