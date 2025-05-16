人民网布鲁塞尔5月16日电 （记者牛瑞飞）作为布鲁塞尔中国文化中心开馆十周年的重要文化活动，由鲁迅美术学院与布鲁塞尔中国文化中心共同主办的“视界交融——中国高等美术院校水彩作品国际巡展”于5月15日在比利时布鲁塞尔隆重开幕。

中国驻比利时大使馆文化参赞高炜、布鲁塞尔首都大区议会议员拉蒂法·艾特巴拉（Latifa Aït-Baala）、布鲁塞尔中国文化中心主任龚毅、比利时外交部代表、布鲁塞尔圣吕克艺术学院教授Simone Schuiten，以及多位中比艺术家和文化界人士出席开幕仪式。开幕当天，参展艺术家与比利时观众开展深入交流，展览现场气氛热烈、反响积极。

活动现场。布鲁塞尔中国文化中心供图

本次展览是2025年度国家艺术基金“传播交流推广”资助项目，亦是中国水彩画作品首次以大规模、高水准的方式集中走上国际舞台。展览将于5月15日至6月15日在布鲁塞尔中国文化中心展出，此后还将巡展至至韩国国立全南大学美术馆和瑞典斯德哥尔摩中国文化中心。

活动现场。布鲁塞尔中国文化中心供图

展览共展出48件水彩画作品，来自中国31所高等美术院校，涵盖“转型与融合”“挑战与突破”“重塑与自觉”三个单元，集中呈现老中青三代中国水彩画家的代表性创作，展现中国水彩艺术在新时代背景下的探索精神与创作成果。

展览学术主持、中国美术家协会策展委员会委员、湖南师范大学美术学院教授杨卫在致辞中指出，本次巡展所呈现的“新水彩”艺术，已从传统技法中突围，转化为具有现代观念与人文情怀的当代表达方式，是中国美术教育不断创新、开放交流的重要成果。

展览项目负责人、鲁迅美术学院副教授李宝荀表示，“视界交融”不仅是一场水彩艺术的展示，更是一种文化的对话和教育的交流，旨在构建具有中国美学特色与国际艺术视野相融合的全球传播平台。

布鲁塞尔作为欧洲重要的文化枢纽，拥有丰富的艺术资源与多元文化土壤。此次展览通过中国水彩这一具有独特民族韵味与表现力的艺术形式，向欧洲观众展现中国当代艺术的多样性与创新性，搭建起跨越地域与语言的文化桥梁，进一步深化中欧人文交流。

据悉，“视界交融”项目还将围绕展览展开系列学术交流与教育合作，推动中国高等美术教育成果走向国际，也为培养具有全球视野的艺术人才提供有力支持。

(责编：刘叶婷、杨牧)