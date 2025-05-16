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受关税政策影响　沃尔玛将上调部分商品在美售价

2025年05月16日15:41 | 来源：新华网
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　　新华社纽约5月16日电（记者刘亚南）美国零售巨头沃尔玛公司高管15日表示，受美国关税政策影响，该公司将于本月晚些时候开始上调部分商品在美售价。

　　沃尔玛首席执行官道格·麦克米利恩当天对行业分析师表示，虽然沃尔玛尽力维持低价，但鉴于关税幅度和零售业务低利润率的现实，即便在本周关税下调后，沃尔玛也无法完全吸收上涨的成本，在美商品零售价格会逐渐上调。

　　沃尔玛首席财务官约翰·雷尼当天接受媒体采访时说，沃尔玛的定位是天天低价，但关税上调幅度超过任何零售商可以吸收的水平。美国消费者很可能从5月末开始看到商品涨价。

　　雷尼说，沃尔玛在美国所售商品的约三分之一为进口商品，来源地主要有中国、墨西哥、加拿大、越南和印度等。

　　沃尔玛当天发布的业绩报告显示，在截至4月30日的一个季度，公司实现约1656.1亿美元营业收入，同比增长2.5%，低于市场预期；合并净利润为44.87亿美元，同比下降12.1%。

　　沃尔玛维持本财年（从2月1日开始）业绩预期不变，预计下一季度净销售收入增长3.5%至4.5%，但因高度不确定性没有提供该季度盈利预期指引。

(责编：徐祥丽、崔译戈)

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