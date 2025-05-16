人民网迪拜5月16日电 （记者张志文）5月15日，中国国际金融股份有限公司（中金公司）宣布，其位于阿联酋迪拜国际金融中心（DIFC）的分公司正式开业。

5月15日，中金公司迪拜国际金融中心分公司开业仪式上，中国驻迪拜总领事欧渤芊、阿联酋经济部国际贸易事务助理次长朱马·阿尔凯特等出席。主办方供图

中金公司董事长陈亮表示，迪拜国际金融中心分公司的设立是中金公司国际化战略布局的重要里程碑。“我们将充分发挥境内外联动优势，既当好区域资本进入中国市场的专业向导，为区域客户提供定制化金融解决方案，又做好中资机构走向海湾地区的金融桥梁，助力中国企业把握海外发展机遇，持续促进中国与全球主要市场的经贸合作与资本融通，为高质量共建‘一带一路’注入金融动能。”

迪拜国际金融中心（DIFC）行政长官伊萨·卡齐姆表示，热烈欢迎中金公司入驻DIFC，这将进一步加强阿联酋与中国的全面战略伙伴关系。“迪拜和DIFC仍然是中国投资的首选之地，我们致力于提供庞大且完善的生态系统，帮助中国企业在中东、非洲和南亚地区拓展业务，从而巩固DIFC在塑造金融未来和推动卓越创新方面的地位。”

作为秉承“植根中国、融通世界”理念的综合性金融机构，中金公司致力于为客户提供高质量金融增值服务，建立了以研究和信息技术为基础，投资银行、股票业务、固定收益、资产管理、私募股权及财富管理全方位发展的均衡业务结构。

自1995年成立以来，中金公司持续助力中国资本市场创新发展，深度参与境内外市场互联互通。通过在香港特别行政区、纽约、伦敦、新加坡、法兰克福、东京等国际金融中心设立分支机构，公司持续拓展全球服务网络，深化国际化战略布局。

依托在跨境资本运作、投融资及战略财务顾问服务等领域的专业优势，中金公司迪拜国际金融中心分公司将致力于成为连接中国与海湾地区的双向投资银行枢纽和战略性桥梁，将协助阿联酋及海湾地区机构在华拓展业务布局，服务两地企业开展双向投资，与当地主权基金、金融机构、重点企业等各类合作伙伴开展全方位合作，协助其积极参与中国资本市场项目，助力中国与海湾地区业务合作。

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