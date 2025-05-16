人民网记者 简承渊

成立于2009年的柬埔寨王家研究院孔子学院是柬埔寨最早成立的孔子学院，为推动柬埔寨汉语教育发展作出了重要贡献。该院中外方院长及各位教师也是中柬人文交流的见证者与推动者，他们用教育实践，生动诠释了孔子学院作为“文明互鉴枢纽”的当代价值。“我们将秉承文明互鉴的原则，开展各类中柬文化主题活动。” 柬埔寨王家研究院孔子学院中方院长牛力在接受人民网记者专访时表示，该院通过多层次的文化双向展示促进中柬两国文化的交流互鉴，增强两国人民对彼此文化的认识与理解。

柬埔寨王家研究院孔子学院中方院长牛力。受访者供图

对未来汉语教学的创新，牛力认为，应积极应用数字化技术和人工智能来提升教学效果。例如，开发更多的在线学习平台和中柬双语版移动端应用，利用大数据和人工智能分析学生的学习进程，从而实现个性化的教学方案。“这些科技手段不仅能够丰富学习资源，还能提升学生的参与感和互动性，使学习过程更加生动有趣。”牛力说。

牛力强调，应该努力实现中文教育本土化，持续开发本土化的汉语教材，以更好地满足柬埔寨学生的学习需求。“这些教材不仅将注重语言技能的提高，还将融入柬埔寨的文化和社会背景，使学习者能够在深入掌握汉语的同时，更好地理解和应对本地的文化环境。”牛力表示，在教师培训方面，将继续加大力度，以培养高素质的本土汉语教师为目标。通过专业培训、交流项目和教学研讨会等形式，提高教师的教学能力和专业水平，从而确保汉语教育的质量和效果。

牛力还表示，未来将继续开设“中文+”课程，结合柬埔寨当地的需求及其重点发展领域，设计相应的课程。这不仅提高学习者的实际应用能力，增强汉语学习的相关性和吸引力，同时助力柬埔寨经济的可持续发展，满足其本地化人才需求。

在推动中柬文化交流方面，牛力表示，将秉承文明互鉴的原则，进一步开展中柬文化主题活动，包括中柬文化节、汉语演讲比赛、摄影和书法展览等。“这些活动不仅展示中国的传统文化，也融合柬埔寨的地方特色，通过多层次的文化双向展示促进中柬两国文化的交流互鉴。”牛力表示，还将组织丰富多彩的文化交流项目，增强两国人民对彼此文化的认识与理解。此外，将与柬埔寨的高校和文化机构加深合作，联合举办学术讲座和讨论会，促进学术交流和思想碰撞。

今年是“中柬旅游年”。牛力希望以此为契机，鼓励学生到中国进行短期游学，加深他们对中国文化的理解。同时，组织孔院教师打卡柬埔寨的名胜古迹及旅游胜地，感受柬埔寨的文化和习俗。

2022年11月，中柬共同签署了《关于合作开展柬埔寨中学中文教育项目的谅解备忘录》，标志着中文正式纳入柬埔寨国民教育体系。“这为柬埔寨汉语教育注入了新的活力。但柬埔寨缺乏高质量的本土教师与系统的本土化教材，加之外派教师不稳定，限制了汉语教育的可持续性发展。”牛力表示，在未来将致力于促进汉语教师的本土化发展，通过专业培训和实践指导，提升本土教师的教学能力和专业素养，使他们在教学过程中能够更好地结合当地实际，在长期教学中发挥更为稳定和有效的作用。同时，继续开发本土化的中文教材，实现多维度的柬埔寨文化适配。如：语料本土化，收录金边王宫、中央市场、吴哥窟等多个文化地标作为会话场景；人物形象本土化，塑造符合柬式审美的教材插画体系，使学生在学习过程中感到亲切和熟悉，提高他们的学习积极性和参与感。

随着中国经济实力和国际地位的提升，越来越多的跨国企业、政府机构和高校希望培养具备汉语能力的人才。“这一需求为汉语教育提供了广阔的市场空间。但柬埔寨专业的汉语人才匮乏，无法满足高精尖行业的人才需求。孔院自身科技力量薄弱，无法独立研发移动学习应用程序、数字化学习资源和虚拟课堂等。如果不解决这些问题，创新学习方式只能停留在理论层面。”牛力认为，要深化与跨国企业、国内高校和教育机构的合作，根据其对汉语人才的实际需求，开设与之相应的课程。同时加强与柬埔寨科技部门、科技公司的合作，联合开发在线学习平台、移动学习应用等，以更好地借助时代发展红利，实现汉语教育的创新型发展。

(责编：张悦、杨牧)