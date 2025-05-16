新华社布达佩斯5月15日电（记者陈浩 黄富慧）匈牙利总理欧尔班15日在首都布达佩斯表示，中国投资已成为匈牙利经济增长重要引擎。

当天，匈牙利政府与中国电动汽车制造商比亚迪在匈牙利总理府签署战略合作协议。比亚迪正式宣布在布达佩斯设立其欧洲总部，并设立新的欧洲研发中心。

欧尔班在协议签署后举行的新闻发布会上表示，世界正处于变革时代，新技术、新消费需求和新制造商层出不穷。中国在电动汽车技术领域处于领先地位，与中国开展战略合作将有助于引领匈牙利进入电动汽车新技术时代。

欧尔班表示，近年来，中国多次成为匈牙利最大的外资来源国。“这意味着中国投资已成为匈牙利经济增长重要的，甚至是不可或缺的引擎。”

比亚迪董事长兼总裁王传福在新闻发布会上表示，比亚迪有幸参与到匈牙利经济社会发展中，双方合作不断深入、持续推进，让世界见证了中匈合作的无限潜力。

王传福说，比亚迪欧洲总部将专注于销售与售后、车辆认证及测试、车型本地化设计与功能开发三大职能。根据协议，比亚迪将在匈牙利首都创造数千个高价值就业岗位，通过与匈牙利至少三所大学合作，提供培训和继续教育机会，并携手当地供应商及企业，推动新能源汽车产业链升级。

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