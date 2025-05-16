打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

阿联酋与美国达成超过2000亿美元协议

2025年05月16日13:31 | 来源：新华网
小字号

　　新华社阿布扎比/华盛顿5月15日电（记者温新年　赵丹亮）据阿联酋通讯社15日报道，阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬当天在阿布扎比会见到访的美国总统特朗普，双方达成价值总额超过2000亿美元的协议。

　　报道说，协议涉及航空、铝业、石油和天然气等方面合作，双方还就地区和国际局势进行了讨论。当天早些时候，两国领导人共同出席了阿布扎比5吉瓦（GW）人工智能项目启动仪式。　　

　　另据美国白宫15日发表的声明，美国与阿联酋当天签署了超过2000亿美元的经济协议，加强双方在航空、能源、稀土和人工智能等领域的合作。

　　声明说，阿联酋阿提哈德航空公司承诺投资145亿美元购买28架波音787“梦想客机”和波音777X客机，阿联酋环球铝业将在美国俄克拉何马州投资40亿美元开发一个冶炼厂项目，美国雷神公司将与阿联酋方面进行涉及镓的合作项目。此外，多家美国公司将与阿联酋方面在半导体、网络安全、云服务和人工智能开发等领域开展合作。

　　特朗普13日至16日访问沙特阿拉伯、卡塔尔和阿联酋三国。有分析人士指出，美国的经济利益是特朗普访问这三个海湾国家的主要考量。

(责编：徐祥丽、崔译戈)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部