新华社阿布扎比/华盛顿5月15日电（记者温新年 赵丹亮）据阿联酋通讯社15日报道，阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬当天在阿布扎比会见到访的美国总统特朗普，双方达成价值总额超过2000亿美元的协议。

报道说，协议涉及航空、铝业、石油和天然气等方面合作，双方还就地区和国际局势进行了讨论。当天早些时候，两国领导人共同出席了阿布扎比5吉瓦（GW）人工智能项目启动仪式。

另据美国白宫15日发表的声明，美国与阿联酋当天签署了超过2000亿美元的经济协议，加强双方在航空、能源、稀土和人工智能等领域的合作。

声明说，阿联酋阿提哈德航空公司承诺投资145亿美元购买28架波音787“梦想客机”和波音777X客机，阿联酋环球铝业将在美国俄克拉何马州投资40亿美元开发一个冶炼厂项目，美国雷神公司将与阿联酋方面进行涉及镓的合作项目。此外，多家美国公司将与阿联酋方面在半导体、网络安全、云服务和人工智能开发等领域开展合作。

特朗普13日至16日访问沙特阿拉伯、卡塔尔和阿联酋三国。有分析人士指出，美国的经济利益是特朗普访问这三个海湾国家的主要考量。

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