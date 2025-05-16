人民网伦敦5月15日电 （徐量）2025年中英企业家论坛近日在伦敦举行，此次论坛由英国48家集团俱乐部与中国日报欧洲分社联合主办。来自中英两国政界、商界、科技、教育等领域的近200位代表出席。

各界代表出席中英企业家论坛。杨浩鹏摄

本届论坛以“科技赋能，智慧决策”为主题，围绕人工智能在新能源汽车、在线交易、视频生产、船舶搜寻、物流预测等领域的应用与前景展开深入探讨。与会嘉宾一致认为，新兴科技正重塑产业格局，也为中英双方在可持续发展等方面提供广阔合作空间。

中国驻英国大使郑泽光在主旨演讲中指出，中国人工智能发展势头强劲，正成为推动高质量发展的重要引擎。他呼吁两国秉持开放合作的精神，携手推动科技创新，促进交流互鉴。

中国驻英国大使郑泽光发表主旨演讲。杨浩鹏摄

英国48家集团主席杰克·佩里表示，中英合作应超越传统供需逻辑，构建以创新为核心的平衡型关系。他高度评价中国的全球地位，强调当前英国在人工智能领域的领先投资与商业化能力。

英国48家集团主席杰克·佩里致开幕词。杨浩鹏摄

中国日报副总编辑孙尚武回顾英国在人工智能历史上的重要贡献，并强调面对当今复杂的国际局势，坚持多边合作、反对科技脱钩对全球科技进步至关重要。

中国日报副总编辑孙尚武致辞。杨浩鹏摄

在论坛专题讨论中，多家中英科技企业代表就智能系统建设与现实应用发表看法。比亚迪英国和爱尔兰总经理葛洪德表示，比亚迪在英市场的成功得益于英国对技术本身的重视。阿里云高管苏宏则介绍了阿里在人工智能基础设施上的持续投入。

分论坛讨论聚焦人工智能如何更好为企业赋能。杨浩鹏摄

英国当地知名物流产业公司代表也分享了他们在可持续发展与航运技术合作方面的见解，均表达了对深化英中科技协作的强烈期待。

英国能源企业八爪鱼能源创始人格雷格·杰克逊强调，中国在清洁能源专利领域的领先地位正推动全球绿色转型。他期待与中国科技企业如华为、比亚迪开展更多合作。

论坛闭幕致辞中，中国日报欧洲分社社长杨春亚表示，此次论坛是中英科技合作的新起点，呼吁打破壁垒，推动数据与人才自由流动，让科技真正服务于人类。

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