人民网伦敦5月15日电 （徐量）英国后浪出版公司日前联合福建安溪县政府在伦敦举行茶文化交流活动，首发绘本《老虎，别怕》英文版《Tiger, Don’t Worry!》，并发布“后浪全球插画奖”，来自中英政界、出版界与艺术界的近百位嘉宾出席。

绘本《老虎，别怕》作者马岱姝在全球首发活动中表示，本书创作灵感源于她2016年前往福建安溪的一次茶乡之旅，期待作品走进英国后的精彩。其夫、童书作者克里斯·霍顿也到场回忆安溪之行，称安溪如故乡般亲切，并透露创作灵感亦源于吴兴元老家的池塘。

值得一提的是，《老虎，别怕》故事中的主角“美”的原型吴美夏与她的哥哥吴章夏一起亮相伦敦活动现场，以视频分享的方式向来宾讲述了《老虎，别怕》与他们的故事，感染了很多在场的来宾。据了解，《老虎，别怕》中文原版绘本在中国备受好评，此次面向全球的英文版在英国的推出，与安溪县在伦敦工艺周中国国家馆举办的“下午茶”活动相得益彰，让中国茶文化故事以更生动有趣的形式走向英国乃至全球读者。

英中贸易协会白丽莎称《老虎，别怕》英文版发布是一场“视觉盛宴”。今年七月，英国童书作者山姆·亚瑟将与后浪出版团队赴安溪采风，筹备新绘本《最后一只老虎》。该项目计划通过跨国合作构建创作者网络，探索将中国在地文化转化为全球互动传播的“超级文本”，推动中国故事走向国际市场。

英国后浪出版公司在安溪县历史文化研究会协助下设立“后浪全球插画奖”，首届以“Time For Tea（茶之时）”为主题同步启动。获奖者将受邀赴安溪采风，围绕“安溪故事”创作绘本，用插画艺术展现安溪的人文、生态与茶文化，探索在地文化的全球表达新路径。英国后浪出版公司董事劳伦斯·金在他的分享中表示，主办方的目标是“既打动孩子也打动大人”，希望通过设立插画奖鼓励插画家对创作加以深入思考，也能让他们的作品被更多人所看见。此外，剑桥艺术学院教授马丁·索尔兹伯里、伦敦大学金匠学院导师亚历克西斯·迪肯等知名艺术院校著名学者纷纷表示，未来将积极关注并支持该奖项。

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