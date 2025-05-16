人民网罗马5月14日电 （记者谢亚宏）古蜀与古希腊文明互鉴交流活动13日在在希腊雅典尼亚斯米尼市政博物馆举行，两大文明在此展开跨越时空的对话。本次活动由中国驻希腊大使馆指导，四川省人民政府新闻办公室主办，四川省文物局、四川日报报业集团承办，四川文化传播有限公司、中希时报执行，并得到希腊文化部、新华社欧洲总分社、新华社研究院、希中友协等机构的支持。

活动现场。主办方供图

活动特别推出“青铜之光——古蜀文明特展”，通过精美的文物复制品、3D打印品结合展览文本，立体呈现以三星堆—金沙遗址为代表的古蜀文明。“展览向我们展示了中国古代文明中非常重要的古蜀文明，富有趣味且组织缜密。”希腊文化部史前和古典文物局局长康斯坦蒂娜·贝尼西现场表示，今年7月，“古希腊之旅”展览也将在四川举办。

在活动的重头戏“古蜀文明与古希腊文明主题对话”中，中外专家学者通过深入的学术交流探讨，为加强中希文明比较研究、重要遗产保护和价值阐释等贡献智慧，搭建中希文明对话的桥梁，共同探寻多元文明和谐共生的现代答案。

“今天的活动为希腊和中国日益密切的文化交流，尤其在探索两国丰富而重要的考古遗产方面，增添了新动力。”雅典大学史前爱琴文明教授乔治·瓦沃拉纳基斯表示，希腊文明和中华文明都具有深厚的历史根基，希中跨文化比较可以为考古研究和公众理解人类历史带来切实益处。

活动现场。主办方供图

活动现场，作为四川国际传播中心联合三星堆博物馆共同发起的文化传播项目，“三星堆—金沙漂流瓶”希腊站也正式启动。在希腊文化部史前和古典文物局局长康斯坦蒂娜·贝尼西、中国古典文明研究院院长李新伟等嘉宾的共同见证下，“三星堆—金沙漂流瓶”全球联动第五站希腊站正式开启。

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