1—4月，货物贸易规模增速较一季度加快——

近日在江苏省连云港港东方港务分公司码头，货轮停在泊位有序装载“中国制造”工程机械车，准备出口海外。

王 春摄（人民视觉）

海关总署近日发布的数据显示，今年前4个月，中国货物贸易进出口总值14.14万亿元，同比增速继续上行至2.4%，较一季度加快1.1个百分点。其中，4月单月进出口总值、出口额、进口额同比增速全部实现正增长，凸显中国外贸韧性。

单月指标均保持正增长

今年4月，中国外贸主要指标均保持正增长：货物贸易进出口总值3.84万亿元，增长5.6%；出口2.27万亿元，增长9.3%；进口1.57万亿元，增长0.8%。

从今年以来的走势看，中国进出口从1月份同比下降2.2%到前2个月下降1.2%，进入3月后情况有所改善，一季度进出口由负转为微增1.3%。前4个月进一步增至2.4%。

看贸易主体，前4个月，中国有进出口实绩的民营企业49.2万家，同比增加8.2%，占有进出口实绩企业数量近九成，合计进出口增长6.8%，占中国进出口总值的56.9%，拉动同期中国整体进出口增长3.7个百分点。

从产品类别看，前4个月，中国出口高技术产品同比增长7.4%，占出口比重近两成，拉动整体出口增长1.3个百分点。

面对美国关税政策带来的不确定性，4月中国出口依旧保持接近两位数的增速，以美元计价的同比增速也达到8.1%。商务部国际贸易经济合作研究院研究员白明表示，中国外贸目前面临复杂严峻的外部形势，但外贸总体稳固的大盘没有改变。

对东盟、欧盟进出口增长

值得注意的是，中国对美国以外地区的出口保持两位数增速。以美元计价，4月份，中国对美出口下降21%，增速较上个月低30.1个百分点；中国对美国以外地区出口同比增长13%，对东盟出口同比增速更是超过20%。

海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良此前表示，近年来，中国积极构建多元化市场，深化与各方的产业链供应链合作。同时，中国内需市场广阔，是重要的大后方。

从主要贸易伙伴看，中国同周边国家经贸关系更加紧密。前4个月，中国对周边国家进出口同比增长5.1%，增速较一季度加快1.6个百分点。其中，对东盟、中亚五国进出口分别增长9.2%、9.9%。

前4个月，中国与第二大贸易伙伴欧盟贸易总值为1.78万亿元，增长1.1%，占中国外贸总值的12.6%。

白明认为，中国应继续通过市场多元化等方式，全力保证国际市场份额不减。同时，要以“变”应变，抢抓国际贸易数字化等发展新机遇，大力拓展跨境电商、保税维修、保税再制造等新模式新业态，积极培育新的增长点。

外贸稳定发展有支撑

吕大良表示，今年以来，各地各部门同心聚力，有效应对外部冲击，推动中国经济持续回升向好，外贸延续平稳增长态势。

为外贸企业提供更多公共信息服务，不断完善海外贸易服务体系；进一步扩大出口信用保险的承保规模和覆盖面，指导金融机构加大对外贸企业的融资支持力度；推动跨境电商综合试验区建设提档升级；对受关税影响较大的企业加大市场渠道、国内消费、财政金融、服务保障等四方面支持力度……近期出台的一系列政策“组合拳”，为中国外贸稳定发展提供有力支撑。

近日，中美经贸高层会谈取得实质性进展，也为中美经贸关系注入更多确定性。

(责编：徐祥丽、崔译戈)