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记者手记丨法国博物馆“中国情缘”延续不断

2025年05月16日08:38 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎5月15日电　记者手记｜法国博物馆“中国情缘”延续不断

　　新华社记者唐霁

　　14日，一场名为《中国情缘》的文化展在巴黎著名的卢浮宫拉开帷幕。在三个多月的展期中，170余件18和19世纪的中国文物将成为世界各地游客关注的焦点。

　　记者在现场看到，展厅里的“明星展品”之一——一幅珍贵的《清明上河图》清代仿本的长卷，吸引游客驻足观看。

　　本次《中国情缘》文化展，整理展出的主要是18和19世纪的中国山水画、版画、瓷器、玉器、漆器等。《中国情缘》策展人、卢浮宫亚洲及瓷器收藏馆馆长让－巴蒂斯特·克莱接受记者采访时说，本次展览将持续至8月下旬，考虑到卢浮宫的游客量及中国文化的吸引力，预计至少吸引几十万游客前来参观。

　　“这一展览充分展现了中国文化之美，涵盖了法中关系多个领域，也反映了法中、欧中交往的历史。‘中国情缘’（这一主题）最能表达举办这一展览的初衷。”让－巴蒂斯特·克莱介绍说。

　　法国的“中国情缘”并不仅仅局限在卢浮宫展厅里。去年中法两国共庆建交60周年期间，法国多家博物馆推出的重量级中国文化展让人应接不暇，掀起一股新的“中国热”，并持续至今。今年1月和3月分别在吉美国立亚洲艺术博物馆落幕的明代金器展和唐代文物展，都吸引了成千上万的法国观众。

　　早在18世纪，法国就曾掀起“中国热”。法国启蒙思想家伏尔泰在读到《赵氏孤儿》的翻译本后心潮澎湃，将其改编为《中国孤儿》。1755年，该剧在法兰西戏剧院上演，盛况空前。去年11月，京剧《赵氏孤儿》作为第九届巴黎中国戏曲节开幕戏在巴黎上演，再次受到法国观众热烈欢迎。

　　法国国民议会法中友好小组前主席阿洛泽对记者说，法中两国相隔数千公里，但两国都拥有丰富的历史和文化，积极推动文化交流，“双方从（文化）差异中汲取灵感、共同进步”。

　　法国女作家、中国问题专家索尼娅·布雷斯莱告诉记者，如今，在法国再次掀起的这股“中国情缘”与18世纪法国的“中国热”有巨大不同，不仅展示了中国的文化和艺术，更在聆听中国自身的声音。

　　在今年4月巴黎图书节开幕的中国联合展台上，布雷斯莱聆听了中国作家麦家、刘震云以及诗人赵丽宏与部分法国作家的对谈后，写下长文《当文字消弭了国界》。她说，在这次对话中，双方都在倾听对方的观点意见，“当法中文学之声彼此呼应，便萌发了一个意义非凡的交流时刻”。

　　回到卢浮宫《中国情缘》的展厅现场，让－巴蒂斯特·克莱向记者介绍说，在《中国情缘》展览结束后，卢浮宫还将继续整理馆藏中国艺术品，推出更多展览。“我们现在的工作，就是重新了解中国、重新发现中国。”

(责编：崔越、崔译戈)

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