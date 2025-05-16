5月15日，在马来西亚首都吉隆坡，与会嘉宾出席2025中国智能科技展览会开幕式。新华社记者 程一恒 摄

新华社吉隆坡5月15日电（记者王嘉伟 程一恒）2025中国智能科技展览会15日于马来西亚首都吉隆坡举办，来自中马两国人工智能、信息通讯以及智能制造等领域科技创新企业参会。

马来西亚总理安瓦尔发来贺信表示，展览会为推动马中两国在人工智能等领域合作发挥重要作用。

马来西亚通讯部副部长张念群出席并致辞说，展览会围绕智能科技、数字化与教育发展等具有现实意义和前瞻性的主题，呼应马来西亚政府在推动数字化包容性、网络安全和以创新驱动增长方面的持续努力。“来自中国、马来西亚及本区域的近百家企业积极参与展览会，充分展现区域合作潜力。”

5月15日，在马来西亚首都吉隆坡，人们参加2025中国智能科技展览会。新华社记者 程一恒 摄

中国驻马来西亚大使馆公使郑学方表示，中国和马来西亚两国在人工智能领域合作潜力巨大、前景广阔。“本届展览会为两国企业提供绝佳机会，使双方能够共同探讨智能科技领域的最新发展动态、创新成果和高端产品。”

本届展览会主办方马来西亚中国企业家联合会总会长李中平表示：“近年来，中国科技创新发展成果显著，马来西亚则处于经济转型关键期，两国企业间合作的高匹配度前所未有。”

本届展览会开幕式上同步举办马来西亚中国企业家联合会十周年答谢会，来自两国政商界人士近300人出席。

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