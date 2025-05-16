新华社联合国5月15日电 中国常驻联合国副代表孙磊15日在安理会审议国际刑事法院涉利比亚问题时发言，呼吁国际刑事法院加强同利比亚合作，国际社会向利比亚提供更多支持。

孙磊表示，中方肯定检察官提交的报告中提及利比亚高层及民间社会等同检察官办公室保持沟通、推进合作。法院在推进报告所述4大领域调查过程及后续工作时，应继续严格遵循《罗马规约》补充管辖原则，秉持独立、客观、公正立场，充分尊重利比亚司法主权，照顾当事国的合理关切。与此同时，国际社会要加大支持利比亚加强自身司法能力建设，更好依靠本国司法机构打击有罪不罚，实现公平正义。

孙磊说，当前利比亚政治进程仍进展缓慢，国际社会要尊重利比亚独立、主权、领土完整和主导权，坚持“利比亚人主导、利比亚人所有”原则，支持利比亚各方开展对话协商，重建政治互信，早日建立统一国家机构。国际刑事法院开展有关工作，要有助于推进利比亚政治进程，避免制造新的矛盾和障碍。

孙磊表示，中方支持通过惩治最严重国际罪行，维护国际和平与安全。国际刑事法院在处理所有国际和地区热点问题时，要平等适用国际法，避免双重标准和例外主义。

孙磊强调，中方高度关注近日利比亚首都的黎波里爆发冲突。中方欢迎有关方宣布停火，呼吁各方保持冷静克制，避免局势再度升级，通过对话协商化解分歧，共同维护和平稳定大局。

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