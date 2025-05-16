新华社北京5月15日电（记者王修楠）5月15日，一辆装载有汽车配件的中欧班列从国铁北京局北京铁路物流中心琉璃河营业网点发车，目的地是白俄罗斯首都明斯克。这标志着北京至明斯克中欧班列正式首发，为北京及周边地区与欧洲之间的贸易往来又开辟了一条新的物流通道。

据介绍，此趟中欧班列共搭载55个40英尺集装箱，装载约293吨来自京津冀地区的货物，从北京出发，经二连浩特口岸出境，预计运行15天左右到达白俄罗斯首都明斯克。

首趟北京至明斯克的中欧班列装载着汽车配件于今日发车。（中国铁路北京局供图）

为保证班列运输安全高效，铁路部门实行优先计划、优先配空、优先装车、优先挂运、优先放行的“五优先”政策，为班列开行开辟了“绿色通道”。北京铁路物流中心成立由营销、调度、安全等部门骨干人员组成的服务专班，针对班列运输全流程制定服务方案，为企业提供一对一专属服务。针对特制汽车配件体积大的特点，制定装载加固方案，指导企业装载货件均匀码放，对班列运行信息进行全程追踪，及时向客户反馈信息，协调解决相关运输需求。

班列开行进一步拓宽了北京联通亚欧各国的国际物流大通道，提升了中国产品在国际市场的影响力。同时，也将为共建“一带一路”国家的贸易畅通、经济繁荣作出积极贡献。

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