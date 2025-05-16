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“以整个地区的视角规划与中国的合作”

——访拉美和加勒比国家驻华使团团长、乌拉圭驻华大使卢格里斯

本报记者 王骁波
2025年05月16日05:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　“拉中论坛第四届部长级会议取得圆满成功。拉中双方聚焦维护多边体系、提升民生福祉、加强环境保护等议题，为双方战略合作规划了方向。”拉美和加勒比国家驻华使团团长、乌拉圭驻华大使费尔南多·卢格里斯近日在北京接受本报记者专访时表示。

　　今年是中拉论坛正式运行10周年，在中拉论坛机制助力下，中拉命运共同体建设取得丰硕成果。“拉中论坛的成立，让拉中双方从战略高度审视彼此关系与合作潜力，使拉美和加勒比国家能够以整个地区的视角规划与中国的合作，推动拉中关系不断向前迈进，助力拉中合作水平持续提升。”卢格里斯说。

　　2023年11月，中乌双边关系提升为全面战略伙伴关系。卢格里斯表示，乌中高层互访日益频繁，双边贸易持续增长，合作领域不断拓展。中国是乌拉圭第一大贸易伙伴和第一大出口目的地，是乌拉圭重要的工业制成品和机电产品供应国。“同中国的合作对乌拉圭发展有重要意义，双方正携手推进各领域合作。”卢格里斯说，“中国是乌拉圭的重要伙伴和好朋友，在气象、教育、体育等领域向我们提供支持与帮助。乌拉圭共和国大学与中国青岛大学共同建设的乌拉圭—中国生物纳米制药联合实验室已于今年启用，将服务两国相关产业发展，惠及两国人民。”

　　卢格里斯担任乌拉圭驻华大使已近10年，中国近年来在科技发展等方面取得的巨大成就令他印象深刻。“中国新能源产业发展成绩斐然，相关技术的广泛应用也对其他国家产生积极影响。”卢格里斯说，乌拉圭公共交通系统里中国电动大巴的比例逐步提高，乌拉圭街头的中国品牌新能源车也越来越多。“乌拉圭是全球可再生能源发电占比最高的国家之一，可再生能源发电比例超过90%。乌中两国在新能源领域的合作潜力巨大。”卢格里斯表示。

　　日前，乌拉圭正式设立驻香港总领事馆，这是乌拉圭在华设立的第五个官方外交机构。卢格里斯表示，香港是中国的特别行政区，也是全球重要自由贸易港和金融中心，乌拉圭看好粤港澳大湾区发展，认为这一地区孕育着丰富合作机会。乌拉圭坚定恪守一个中国原则。在港设立总领事馆体现了乌方支持“一国两制”方针。

　　乌拉圭是最早加入共建“一带一路”倡议的拉美国家之一，也是南方共同市场成员中首个签署“一带一路”合作谅解备忘录的国家，致力于加强同中国的双多边合作。“乌拉圭将于2026年担任拉美和加勒比国家共同体轮值主席国。届时，我们将以轮值主席国身份继续推动拉中双方举办高级别会议，落实拉中论坛框架下的各项共识与合作。”卢格里斯表示。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月16日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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