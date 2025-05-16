埃万德罗·卡瓦略

在动荡变局中，巴西希望通过与中国等全球南方国家深化合作，推动构建一个更加公平、包容、多元的国际体系

巴西总统卢拉再次对中国进行国事访问，是一次十分重要的外交行动，不仅加强巴中全面战略伙伴关系的稳固基础，也彰显巴西对当前国际秩序深刻变革的积极回应。

去年11月，习近平主席成功对巴西进行国事访问，与卢拉总统举行的历史性会晤取得一系列里程碑式成果，为双边关系实现新发展擘画了宏伟蓝图。在两国元首战略引领下，巴中关系正处于历史最好时期。在世界日益走向多极化、地缘竞争加剧、全球南方制度性变革诉求日益高涨的背景下，卢拉总统此次访华承载着巴西对于坚持真正的多边主义、促进全球南方团结合作的殷切期待。

当前国际体系正经历深层次调整。巴西历来主张推动全球治理民主化，强调通过南南合作增强发展中国家的声音与影响力。近年来，巴中合作已拓展至农业、能源、基础设施、科技创新、航天技术等不同领域，构建起覆盖广泛的战略合作体系。自2009年起，中国稳居巴西最大贸易伙伴地位。今年下半年，《联合国气候变化框架公约》第三十次缔约方大会将在巴西召开。中国在可再生能源技术与绿色转型方面成果显著，巴西拥有丰富的绿色能源资源，两国在气候变化应对、绿色能源开发、碳市场机制建设等领域合作基础深厚、前景广阔。当前，全球南方国家在气候议题的发声仍显不足，巴中有能力也有责任共同推动全球南方绿色合作，展现发展中国家在全球治理中的建设性作用。

中国提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等，赢得国际社会广泛响应，彰显出中方全球治理理念的吸引力，显著提升了中国的国际话语权。巴中两国在联合国框架内保持密切沟通协调，在世界贸易组织改革、提升全球南方国家在国际金融机构中的代表性等议题上始终相互理解和支持。未来，双方有望在拉中论坛、新开发银行等平台上深化合作，推动南南合作常态化、机制化，为发展中国家探索更多元、更具主导权的发展路径。卢拉总统对中国进行国事访问期间还出席了拉中论坛第四届部长级会议开幕式。自2023年1月重返拉共体机制以来，巴西积极参与拉美国家间协调与合作。拉中论坛是全球南方重要合作平台，巴西作为拉美地区最大经济体，是推动该平台发挥更大作用的重要力量。

卢拉总统此次访华是巴西外交的一个重要里程碑。它清晰传递出在动荡变局中，巴西希望通过与中国等全球南方国家深化合作，推动构建一个更加公平、包容、多元的国际体系。

（作者为巴西弗鲁米嫩塞联邦大学教授）

《 人民日报 》（ 2025年05月16日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)