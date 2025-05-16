打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

自贸协定推动合作提质升级

马加莉·凯塞多
2025年05月16日05:47 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　去年5月1日，厄瓜多尔—中国自由贸易协定正式生效，厄瓜多尔成为第四个与中国签署自贸协定的拉美国家，进一步打开了拥有14亿多人口、充满机遇的中国市场。

　　近期，厄中两国政府、企业等在自贸协定的框架下达成一系列新的务实合作成果，包括厄瓜多尔农产品准入中国市场、乳制品和蓝莓出口卫生检疫协议等。未来，中国消费者将有机会享用到更多厄瓜多尔优质产品。

　　自贸协定让更多厄瓜多尔产品得以进入中国市场。预计未来厄瓜多尔对华出口将继续保持快速增长，在满足中国市场需求的同时，促进厄瓜多尔实现出口多元化，带动更多就业。在自贸协定的助力下，厄中两国正在形成更加良性的经贸合作关系。

　　根据厄中自贸协定，中国的塑料制品、化学纤维、钢铁制品、机械器具、电气设备、家具装饰、汽车及零部件、锂电池等大多数产品进入厄瓜多尔市场时，厄方进口关税将从目前的5%—40%逐步削减至零，这将使得厄瓜多尔生产成本降低、生产更加高效。自贸协定正推动厄中合作提质升级、结出更加丰硕的果实。

　　（作者为厄瓜多尔—中国商会会长，本报记者时元皓采访整理）

　　《 人民日报 》（ 2025年05月16日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部