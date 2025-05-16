马加莉·凯塞多

去年5月1日，厄瓜多尔—中国自由贸易协定正式生效，厄瓜多尔成为第四个与中国签署自贸协定的拉美国家，进一步打开了拥有14亿多人口、充满机遇的中国市场。

近期，厄中两国政府、企业等在自贸协定的框架下达成一系列新的务实合作成果，包括厄瓜多尔农产品准入中国市场、乳制品和蓝莓出口卫生检疫协议等。未来，中国消费者将有机会享用到更多厄瓜多尔优质产品。

自贸协定让更多厄瓜多尔产品得以进入中国市场。预计未来厄瓜多尔对华出口将继续保持快速增长，在满足中国市场需求的同时，促进厄瓜多尔实现出口多元化，带动更多就业。在自贸协定的助力下，厄中两国正在形成更加良性的经贸合作关系。

根据厄中自贸协定，中国的塑料制品、化学纤维、钢铁制品、机械器具、电气设备、家具装饰、汽车及零部件、锂电池等大多数产品进入厄瓜多尔市场时，厄方进口关税将从目前的5%—40%逐步削减至零，这将使得厄瓜多尔生产成本降低、生产更加高效。自贸协定正推动厄中合作提质升级、结出更加丰硕的果实。

（作者为厄瓜多尔—中国商会会长，本报记者时元皓采访整理）

《 人民日报 》（ 2025年05月16日 03 版）

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