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何立峰与隆巴尔共同主持第十次中法高级别经济财金对话

2025年05月15日23:37 | 来源：新华网
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新华社巴黎5月15日电 第十次中法高级别经济财金对话15日在法国巴黎举行。对话中方牵头人、国务院副总理何立峰与对话法方牵头人，法国经济、财政和工业与数字主权部部长隆巴尔共同主持对话。

何立峰表示，去年是中法建交60周年，习近平主席和马克龙总统就深化双边关系与合作达成一系列重要共识。中方愿同法方一道，落实好两国元首重要共识，密切多边国际事务协调，维护开放合作的国际经贸环境，充实双边经济财金合作内涵，挖掘互利合作潜力，着力营造良好的贸易投资环境，为中法全面战略伙伴关系发展注入新活力，同时带动引领中欧合作实现新发展。

隆巴尔表示，法方高度重视对华关系，愿同中方一道，携手应对气候变化等全球性挑战，支持多边主义和自由贸易。法方将进一步为中国消费者提供高质量产品。法方将提供更好营商环境，吸引更多中国企业赴法投资展业，推动法中经济财金领域务实合作取得更多积极成果。

对话期间，双方围绕多项议题进行了深入沟通交流，签署了中法禽肉和种禽种蛋合作文件。会后，何立峰和隆巴尔共同出席了中法企业家座谈会，并分别致辞。

在法期间，何立峰还调研参观了法国家庭农场，并会见了法国化妆品、医药和航空等领域企业代表。

(责编：卫嘉、白宇)

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