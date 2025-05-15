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美国航运界人士：中国至美国海运货运订单激增

2025年05月15日21:00 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶5月15日电（记者黄恒）美国航运界人士14日披露的最新数据显示，从中国运往美国的集装箱海运日均订舱量较一周前激增近三倍。

　　美国供应链数据提供商维齐恩公司副总裁本·特雷西当天在社交媒体平台发布消息说，该公司运行的全球海运订单追踪系统显示，从中国运往美国的集装箱订舱量在截至5月5日的一周内为日均5709标箱，在截至5月14日的一周内升至日均21530标箱，涨幅达277%以上。

　　受此前美国政府关税政策影响，中美海运业遭受严重打击。行业分析师指出，4月以来从中国到美国的订舱量大幅下降，承运商取消航次，选择使用更小的船舶，并暂停至少6条每周往返两国的航线。

　　中美经贸高层会谈5月10日至11日在日内瓦举行。此次会谈达成重要共识，并取得实质性进展。根据美国白宫5月12日发布的行政令，美方已于美东时间5月14日凌晨00:01撤销根据2025年4月8日第14259号行政令和2025年4月9日第14266号行政令对中国商品加征的共计91%的关税，修改2025年4月2日第14257号行政令对中国商品加征的34%的对等关税措施，其中24%的关税暂停加征90天，保留剩余10%的关税。同时，美方还下调或撤销对中国小额包裹加征的关税，将国际邮件从价税率由120%下调至54%，撤销原定于2025年6月1日起将从量税由每件100美元调增为200美元的措施。鉴于美方根据中美经贸高层会谈共识撤销、暂停或调整有关对华加征关税，中方相应调整有关关税和非关税对美反制措施。

　　特雷西14日在接受物流专业媒体货运消息网采访时表示，随着美国对华关税政策调整，“我们确实开始看到订舱量回升”。

　　货运消息网报道也指出，整体看，供应链相关行业仍认为物流业务恢复速度存在不确定性。一些货运代理公司14日证实，业务咨询量两天内增长35%。但航运业巨头马士基14日宣布，对往返美国数十个目的地的“门到门”现货运输推出大幅折扣。此举被认为是为了填满货轮上的空舱。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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