新华社柏林5月15日电 国防部长董军14日在德国柏林举行的第六届联合国维和部长级会议上作大会发言。

董军说，联合国维和行动为罹受战乱之苦的人们带来和平希望。中国坚定不移推动构建人类命运共同体，致力于全人类共同安全和福祉，始终是联合国维和行动的坚定支持者和建设性力量。

董军表示，中国支持联合国维和改革和转型并提出6点主张：一是与各方共同践行全球安全倡议，倡导通过团结合作、普惠互利应对安全问题；二是坚定不移支持联合国核心地位，支持联合国在世界和平与安全事务中发挥重要作用；三是加大对联合国维和行动投入力度，呼吁各国继续坚定支持联合国维和行动；四是支持培养维和专业人才，举办高级战略研讨班和更多培训班，帮助各国提升行动能力；五是调整优化维和待命部队兵力和能力配置；六是推动联合国维和行动持续创新，推动新技术融入维和行动。

访问和会议期间，董军同联合国秘书长、副秘书长和法国、德国、意大利、尼泊尔等国防务部门领导会见会谈。

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