新华社北京5月15日电（记者许可、董雪）就中蒙双方于近日举行甘其毛都—嘎顺苏海图跨境铁路开工仪式，外交部发言人林剑15日在例行记者会上表示，这标志着两国间第二条跨境铁路正式动工，希望这条铁路成为中蒙互联互通新桥梁，为推动中蒙命运共同体建设注入新动力。

林剑介绍，5月14日，中蒙双方共同举行甘其毛都—嘎顺苏海图跨境铁路开工仪式，标志着两国间第二条跨境铁路正式动工。

他表示，扩大中蒙在经贸、能源矿业、互联互通等重点领域合作，是习近平主席同蒙古国总统呼日勒苏赫达成的重要共识。今年2月，李强总理和蒙古国总理奥云额尔登共同见证了关于甘嘎跨境铁路和煤炭贸易的合作协议文本展示。建设甘嘎跨境铁路，既是落实两国元首重要共识的具体举措，也是推动“一带一路”倡议同蒙古国“草原之路”倡议战略对接的重要实践。

“希望这条铁路成为中蒙互联互通新桥梁，助力双方深化发展融合、促进产业联动、扩大交往交流，为推动中蒙命运共同体建设注入新动力。”林剑说。

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