新华社北京5月15日电（记者董雪、许可）第78届世界卫生大会将于5月19日开幕。外交部发言人林剑15日在例行记者会上表示，为了维护一个中国原则，捍卫联合国大会及世卫大会相关决议的严肃性和权威性，中方作出不同意台湾地区参加今年世卫大会的决定，得到了国际社会广泛理解和支持。

林剑说，在中国台湾地区参与国际组织包括世界卫生组织活动问题上，中方立场是一贯的、明确的，即必须按照一个中国原则来处理，这也是联合国大会第2758号决议和世界卫生大会25.1号决议确认的根本原则。中国台湾地区在未经中央政府同意的前提下，没有任何根据、理由或权利参加世卫大会。台民进党当局顽固坚持“台独”分裂立场，导致台湾地区参加世卫大会的政治基础不复存在。为了维护一个中国原则，捍卫联合国大会及世卫大会相关决议的严肃性和权威性，中方决定不同意台湾地区参加今年世卫大会。

“一段时间以来，民进党当局和个别国家公然开历史倒车，蓄意歪曲挑战联大第2758号决议，企图挑战一个中国原则。这不仅是在挑战中国的主权和领土完整，也是挑战国际正义和普遍共识，挑战二战后国际秩序。”林剑说。

林剑指出，中方作出不同意台湾地区参加今年世卫大会的决定，得到了国际社会广泛理解和支持。这充分说明，坚持一个中国原则是人心所向、大势所趋、大义所在，国际社会坚持一个中国原则的格局不容挑战、不可撼动。

“无论民进党当局说什么、做什么，都改变不了两岸同属一个中国、台湾是中国一部分的事实，阻挡不了中国必然统一、也终将统一的历史大势。‘台独’是绝路，谋‘独’挑衅注定失败。”林剑说。

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