外交部：中方不同意台湾地区参加今年世卫大会的决定得到国际社会广泛支持
2025年05月15日16:22 | 来源：新华网
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新华社北京5月15日电（记者董雪、许可）第78届世界卫生大会将于5月19日开幕。外交部发言人林剑15日在例行记者会上表示，为了维护一个中国原则，捍卫联合国大会及世卫大会相关决议的严肃性和权威性，中方作出不同意台湾地区参加今年世卫大会的决定，得到了国际社会广泛理解和支持。
林剑说，在中国台湾地区参与国际组织包括世界卫生组织活动问题上，中方立场是一贯的、明确的，即必须按照一个中国原则来处理，这也是联合国大会第2758号决议和世界卫生大会25.1号决议确认的根本原则。中国台湾地区在未经中央政府同意的前提下，没有任何根据、理由或权利参加世卫大会。台民进党当局顽固坚持“台独”分裂立场，导致台湾地区参加世卫大会的政治基础不复存在。为了维护一个中国原则，捍卫联合国大会及世卫大会相关决议的严肃性和权威性，中方决定不同意台湾地区参加今年世卫大会。
“一段时间以来，民进党当局和个别国家公然开历史倒车，蓄意歪曲挑战联大第2758号决议，企图挑战一个中国原则。这不仅是在挑战中国的主权和领土完整，也是挑战国际正义和普遍共识，挑战二战后国际秩序。”林剑说。
林剑指出，中方作出不同意台湾地区参加今年世卫大会的决定，得到了国际社会广泛理解和支持。这充分说明，坚持一个中国原则是人心所向、大势所趋、大义所在，国际社会坚持一个中国原则的格局不容挑战、不可撼动。
“无论民进党当局说什么、做什么，都改变不了两岸同属一个中国、台湾是中国一部分的事实，阻挡不了中国必然统一、也终将统一的历史大势。‘台独’是绝路，谋‘独’挑衅注定失败。”林剑说。
(责编：牛镛、岳弘彬)
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