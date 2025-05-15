新华社北京5月15日电 韩国还有大约三周迎来新一届总统选举，在日益紧张的政治氛围中，7名总统候选人的人身安全问题受到高度关注。韩国警方14日说，为防止候选人遭遇安全威胁，已配备多套反狙击探测设备，并计划加大安保力度。

4月3日，在韩国首尔，警察在韩国宪法法院前执勤。新华社记者姚琪琳摄

韩国第21届总统选举投票定于6月3日举行，5月29日至30日为提前投票日，竞选宣传活动已于5月12日正式启动。连日来，7名候选人前往各地举行拉票活动，警方已遴选180人承担选举安保职责，较3年前的上一届选举增加二三十人，还计划进一步扩大安保队伍。

选举结果出炉前，安保人员将为各候选人提供24小时“次最高级”保护，安保级别与国务总理、国会议长等高官相同。

据韩国媒体报道，近期有传言称最大在野党共同民主党总统候选人李在明面临安全威胁，有人企图走私狙击步枪对其实施暗杀。共同民主党因而要求警方加大对李在明的安保力度。

韩国警察厅14日说，警方正在尽全力保护总统候选人安全。针对候选人面临暗杀威胁的传言，警方表示已部署反狙击探测设备，同时安排防爆小分队和无人机反制武器操作人员应对任何突发的“恐怖袭击”。

韩国警察厅代理厅长李镐永通报，6月3日总统选举投票日当天将实施最高级别的“甲级紧急令”，动员全国全部警力，以确保选举平稳进行。届时，警方将在全国投入总计约16.8万名警察在投票站、计票站等地维护秩序，防范突发事件。

去年1月，时任共同民主党党首李在明访问釜山加德岛时，遭一名持凶器男子袭击，颈部受伤流血倒地，后被送往医院接受治疗。袭击者今年2月被判处15年监禁。

李在明被视为下一任总统最热门人选。民调机构“盖洛普韩国”14日发布的最新民调结果显示，李在明以51%的支持率排名第一，继续领跑。其主要对手、执政党国民力量党候选人金文洙支持率为31%，改革新党候选人李俊锡支持率为8%。（张旌）

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