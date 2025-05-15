人民网迪拜5月15日电 （记者管克江）不久前，伊拉克济加尔大学工程学院教授哈桑带着75名大学师生来到中国建筑股份有限公司承建的纳西里耶国际机场项目部，开展校企合作活动。

图为纳西里耶机场项目。中国建筑供图

项目属地工程师为师生们详细介绍了项目的整体规划、工程特点和当前建设进展。在严格的安全保障下，师生们深入航站楼核心施工区域，实地观摩了结构施工工艺、质量控制流程及现代化施工组织方式，书本上的理论知识变得生动立体。

哈桑表示：“纳西里耶机场项目展现了国际一流建造水平，为我校工程教育提供了绝佳的实践课堂。我们期待建立长效合作机制，共同培养适应伊拉克建设需求的高素质人才。”他还表示，希望今后进一步加强与项目团队联系，探索科研合作可能性，也期待暑期与项目联合开展实习活动。

哈桑教授（右三）在现场教学。中国建筑供图

项目部执行经理、总工程师周乐表示，项目团队十分重视与属地高校的合作，开展鲁班学院建设，希望通过多种形式的互动，为伊拉克工程教育和人才培养注入新活力。据介绍，项目团队高度重视属地人才培养，与济加尔大学工程学院开展了多层次合作。目前项目已为济加尔大学20余名在校生提供实习场地及实践培训，并顺利结业。

在项目部的讲解团队中，属地现场工程师哈迪的成长经历引起了师生们的浓厚兴趣。作为济加尔大学工程学院2023届毕业生，他通过校园招聘加入中国建筑伊拉克纳西里耶机场EPC项目。经过一年多的实践锻炼，哈迪已从初入职场的毕业生成长为能够独当一面的现场工程师，并在此次活动中担任学弟学妹们的指导讲师。他的快速成长，生动展现了中方“以实践促成长”的人才培养理念，也为在场学生树立了职业发展的榜样。

哈迪（右三）在现场讲解。中国建筑供图

许多在校生表示，这次现场观摩学习的机会非常宝贵，先进的工程技术、高效的施工管理，展现了中国基建的强大实力。一名学生表示：“中国工程师的专业与敬业让我们深受启发，也让我们对伊拉克的未来发展充满希望。”

纳西里耶是伊拉克南部济加尔省首府。纳西里耶国际机场项目是中国企业在伊拉克战后承建的首个机场项目。今年4月30日，纳西里耶国际机场主航站楼外立面实现全面封闭，标志着项目建设进入冲刺阶段。主航站楼设计融合椰枣树元素与现代建筑美学，成为当地标志性建筑。目前，室内装修与机电安装工作正加速推进。

近日，济加尔省省长穆尔塔达·阿尔-伊布拉希米赴纳西里耶国际机场项目进行实地调研。他指出，机场项目的建设得到了政府，特别是总理苏达尼本人的高度重视。中国建筑在伊拉克的投资合作意义深远，机场建成并投入运营后，必将进一步强化伊拉克区域间的互联互通，成为推动当地经济腾飞的重要基石。​

近日，伊拉克济加尔省省长穆尔塔达·阿尔-伊布拉希米到机场项目调研。中国建筑供图

中国驻巴士拉总领事陈培忠不久前到项目部调研时表示，纳西里耶国际机场是共建“一带一路”的重要标志性工程，也是伊拉克的重要民生工程，对当地航空基础设施提升具有重大意义。伊拉克是中国的重要合作伙伴，有巨大的发展潜力，期望中资企业在伊合法合规发展，开展务实合作，推动绿色工程、科技创新，促进中伊双方文化往来、文明交往、互勉互通。

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