人民网曼谷5月15日电 （记者杨一）万象消息：截至5月14日，2025年中老铁路老挝段累计运输木薯及其副产品5750箱，共计15.6万吨，与去年同期相比增长43%。这一增长标志着中老铁路在推动老挝农产品对华出口方面发挥着日益重要的作用，成为促进中老两国农业经济合作的关键纽带。

在中老铁路万象南铁路货运口岸站，起重机正在吊装集装箱。刘莹嘉摄

为促进老挝农副产品出口，帮助中老铁路沿线农民增产增收，铁路运营方采取了一系列措施。老中铁路有限公司副总经理阿龙德介绍：“公司明确了农产品优先运输的原则。根据木薯及副产品生产周期和运输需求，及时调整季度、月度货运计划，调集适配的集装箱型；各货运车站严格秉持'优先审批、优先运输'原则，为老挝农副产品输华开辟保运保畅通绿色通道，只要货主提出需求，便迅速响应，及时装车发运，保证货到必发。”

老中铁路有限公司还积极解决运输过程中的卡点问题。公司运营总监杜志刚表示：“今年以来，我们通过召开货主座谈会，组织老挝政府相关部门与企业面对面沟通，共同协商解决公铁联运中存在的难题；主动开展农副产品货运需求调查，货运主管亲自上门拜访客户，不仅深入了解木薯、橡胶、热带水果等产品的运输需求，考虑到农副产品运输季节性强、运量大的特点，公司灵活调配运力，适时增加运输班次，确保承运的农副产品高效、快速地运往中国市场，在运输完成后进行服务回访，不断优化服务质量。”公司还积极协调中老海关部门，通过优化通关流程、延长工作时间，实施快速查验等，大幅压缩货物在途时间，提升运输效率。

在中老铁路万象南铁路货运口岸站，起重机正在吊装集装箱。刘莹嘉摄

这些举措成效显著，不仅使木薯及农副产品运输量实现快速增长，还推动了老挝农业及相关产业的发展。越来越多的老挝农民因木薯市场需求旺盛、价格提升，转而投身木薯种植，依托中老铁路的交通优势，大力发展木薯及热带水果的种植与加工产业，有效带动了当地农民增收致富。中老铁路已成为老挝农副产品走向中国市场的黄金通道，为两国经贸合作注入了新活力。

（温永华对本文亦有贡献）

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