【巴西】施若杰

2015年1月，中国—拉美和加勒比国家共同体论坛（简称中拉论坛）首届部长级会议在北京举行。论坛上，中国国家主席习近平将此次会议称之为“中拉关系史上的盛会”，将对促进南南合作和世界繁荣进步产生重要而深远的影响。他特别用“嫩苗”比喻论坛发展前景，强调要通过精心培育使其成长为参天大树。

十年之后的2025年5月13日，习近平主席在中拉论坛第四届部长级会议上发表讲话时，再次以树木作喻指出：”10年来，在双方精心培育下，中拉论坛已经从一棵稚嫩幼苗长成挺拔大树，我感到十分欣慰。“这一成长历程的关键在于持续精心地培育，而这正是所有参与论坛国家的共同责任。

习近平主席在演讲中呼吁与会各方共同谱写构建中拉命运共同体新篇章，并提出五项全面指导方针，即“五大工程”，这些纲领对确保中拉友谊之树能够经受动荡世界的风雨考验、持续健康成长至关重要。这棵大树将结出更丰硕的果实，为各国人民提供舒适荫凉。

团结工程是五大工程之首，准确把握了论坛存在的根本意义；第二项是发展工程，倡导建立开放合作的国际环境，这是实现共同繁荣的基础；第三项关于文明交流互鉴的文明工程，强调构建牢不可破的友谊纽带；第四项是和平工程，着眼于夯实共同繁荣的根基。最后一项是民心工程，致力于拓展人文交流新维度。

中拉论坛的核心价值在于以对话替代对抗、以互利共赢替代零和博弈，并培育和平友谊的文化土壤，从而增进彼此了解。论坛的发展既是应对地缘挑战的战略需要，更是构建有利于各国发展的国际环境的重要保障。

中国拥有14亿多人口，而拉美拥有6.5亿人口，中拉之间建立伙伴关系将会对世界产生重要影响。试想一下，再过10年，在中拉论坛成立20周年之际，能够见证拉美地区消除绝对贫困吗？如果实现，这将是继中国在2021年实现完成脱贫攻坚计划后人类的又一大壮举。要知道，消除贫困也是巴西总统卢拉一直以来所追求的目标。（翻译：鲁扬）

（作者是浙江外国语学院巴西研究中心主任）

(责编：王禹蘅、杨牧)