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中国金丝猴抵达比利时天堂动物园

2025年05月15日14:47 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔5月14日电（记者朱昊晨　张兆卿）当地时间14日下午，在隆重的欢迎仪式中，来自中国的三只金丝猴抵达比利时天堂动物园。

　　这三只金丝猴为一雄两雌，来自陕西秦岭大熊猫研究中心。入园后，它们将封闭式栖居于园方特意准备的一座中国风格的楼阁建筑中，完成一个月的检疫隔离后与公众正式见面。根据园方与中国野生动物保护协会签署的协议，双方将开展为期10年的金丝猴保护合作。

　　当天，大批民众早早来到天堂动物园。运载金丝猴的车辆从通道驶入园区时，人们欢呼鼓掌，热情欢迎三位远道而来的“贵客”。

　　天堂动物园创始人兼董事长埃里克·董博在接受新华社记者采访时说，能够接待珍稀物种金丝猴，园方倍感荣幸。“中国的信任赋予我们巨大责任，我们将确保金丝猴快乐地生活在这里，并期待它们诞下后代，将小金丝猴宝宝送归中国。”

　　“从大熊猫到金丝猴，中国在野生动物保护方面取得的成果有目共睹。”董博说，“这三只金丝猴是中国美丽自然、优秀文化与中欧友谊的象征，它们的到来标志着欧洲和中国在动物保护领域的合作进一步深化。”

　　天堂动物园位于比利时布吕热莱特，专门开辟了以大熊猫园为核心、占地面积4.5公顷的中国园。2014年2月，大熊猫“星徽”和“好好”作为中比友好的使者定居该园。其后，“好好”分别产下“天宝”“宝弟”和“宝妹”，使天堂动物园一度成为同时拥有5只大熊猫的境外动物园。2024年12月，“天宝”“宝弟”“宝妹”送还中国。

(责编：徐祥丽、崔译戈)

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