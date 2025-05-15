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驻日美军直升机“高空掉袋”惹冲绳民众抗议

2025年05月15日14:24 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月15日电　驻日美军一架直升机13日在冲绳本岛北部上空飞行时，掉落一个装有可燃物、重18公斤的袋子，引发当地民众强烈不满和抗议。冲绳县知事玉城丹尼14日要求美军防止类似事件再次发生。

　　日本防卫省冲绳防卫局说，驻日美军普天间基地一架UH-1直升机13日16时左右掉落一个装有信号弹发射装置的袋子。驻日美军证实这一消息，称袋子为训练期间“不慎掉落”。

这是2023年11月25日在日本冲绳美军普天间基地驻留的“鱼鹰”运输机（资料照片）。新华社记者冯武勇摄

这是2023年11月25日在日本冲绳美军普天间基地驻留的“鱼鹰”运输机（资料照片）。新华社记者冯武勇摄

　　截至14日晚，搜寻人员尚未找到掉落的袋子。现阶段没有收到人员伤亡和财产损失的报告。

　　这起事件引发冲绳当地民众强烈愤慨。事发区域地方官员表示，掉落物如砸中居民可能致人死亡，袋子里的可燃物可能引发火灾等重大事故。驻日美军高空坠物事件对居民造成的心理负担也不容忽视。

　　普天间基地所在的宜野湾市市长佐喜真淳说，这起事件“不该发生”，他已向冲绳防卫局提出强烈抗议。

　　冲绳县知事玉城丹尼要求美军采取措施，防止类似事件再次发生。按他的说法，这起事件引发当地民众“严重担忧”，“有可能演变成一场影响居民的灾难”。

　　冲绳县集中了日本全国约七成的驻日美军设施。长期以来，美军基地引发的噪声污染、飞行事故及治安问题持续引发当地居民不满。冲绳一直强烈要求修改日美地位协定、迁走美军基地。（李富玉）

(责编：徐祥丽、崔译戈)

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