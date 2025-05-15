新华社雅温得5月14日电 记者手记｜在喀麦隆担任“道路应急抢险救火队”的中国公司

新华社记者王泽

位于非洲中西部的喀麦隆，每逢雨季，其道路桥梁经常遭遇塌方、泥石流等灾害。一旦出现险情，喀麦隆政府往往会在第一时间向在当地运营的中国公司求助，抢修道路，排除险情。中国公司也被当地人亲切地称为“道路应急抢险救火队”，其中就包括中交一公局集团喀麦隆公司。

姜村悬崖公路位于喀麦隆西部大区。2024年11月，严重的山体滑坡在这条公路上掩埋一辆长途客车，造成至少12人死亡。近一年，这条被称为“死亡悬崖”的公路多次传来噩耗：2024年6月5人死亡、25人受伤，7月5人死亡、59人受伤，9月8人死亡、57人受伤……

4月底，记者来到姜村悬崖公路，看见中交一公局的工程人员正在雨季中抢修这条公路。

公路沿线福雷凯村的酋长马蒂亚斯·朱梅西·万巴告诉记者，这条公路去年11月发生山体滑坡后，当地市政部门只是简单清理，最近又发生了二次滑坡。据他介绍，姜村悬崖公路建于20多年前，是一条连续大角度上下坡的长距离盘山公路，事故频发，因此被当地人称为“死亡悬崖”。但这条公路也是喀麦隆西部大区通往西北大区和滨海大区的交通要道，对周围的城市和村庄有着重要的经济和社会价值。

中交一公局集团中非区域中心办公室主任郑海晨告诉记者，在发生二次滑坡后，喀麦隆公共工程部紧急联系中交一公局，请他们帮助疏通道路。接到任务的第二天，他们调集设备，用一天时间就抢修出一条临时便道，恢复该路段通车。

记者看到，尽管路面还没有硬化，但客车、货车和村民们的摩托车已络绎不绝地通过临时便道。

“看到中国人来到这里，我们就确信这条路将是一条好路，他们工作非常严谨，值得信赖。”朱梅西·万巴感谢中国企业这么快就修通了临时便道。

“目前正值雨季，做好道路排水，加固临时便道，保证便道通畅是首要任务。”郑海晨解释道，他们已经建议喀政府在远离山体的地方新建一条通道连接被山体滑坡阻断的道路，减少弯度、降低坡度。喀政府已接受此方案，并授权中交一公局实施。

郑海晨说：“待到旱季到来，我们会用最短的工期修好这条路，争取摘掉‘死亡悬崖’这顶吓人的帽子。”

多年来，中国企业的行动已赢得当地政府肯定，像姜村悬崖公路这样的抢修工程很常见。

2024年11月，应喀麦隆公共工程部的请求，中交一公局仅用20多天就完成喀麦隆首都雅温得和经济首都杜阿拉之间道路路面的修补工作；2022年6月，喀麦隆中部大区一座钢桥的抢修工作在一夜之间完成……

喀麦隆公共工程部长埃马纽埃尔·恩加努·朱梅西说，中交一公局等中国企业做了很多有利于民众的紧急抢险工作，是喀麦隆政府信赖的合作伙伴。

(责编：徐祥丽、崔译戈)