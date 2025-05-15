5月14日，来华出席中拉论坛第四届部长级会议的乌拉圭外长卢贝特金在北京举行新闻发布会。乌拉圭驻华大使馆供图

人民网北京5月15日电 （记者周雨）中国—拉美和加勒比国家共同体论坛第四届部长级会议13日在北京成功举行。28个拉美和加勒比地区国家、6个地区组织，50余位部长级官员来华参会。会议通过《中国—拉共体论坛第四届部长级会议北京宣言》和《中国—拉共体成员国重点领域合作共同行动计划（2025—2027）》，达成超过100项三年合作项目。中方还宣布了20项支持拉美发展的举措。

乌拉圭外长卢贝特金在14日答记者问时表示，本次会议成果丰硕，相关成果在乌拉圭及拉美地区引发广泛关注。卢贝特金强调，中拉论坛是中国同拉美和加勒比国家开展对话与互利合作的重要平台，为地区提供了实实在在的发展机遇。

谈及乌中贸易关系，卢贝特金指出，中国已连续12年保持乌拉圭第一大贸易伙伴和最大出口市场地位。乌拉圭对华出口结构已从最初的纺织品为主，逐步转变为以纸浆、木材等林产品及肉类、大豆等农产品为支柱。双方期待未来在服务贸易、通信技术、旅游、文体产业等领域挖掘新的增长点，推动贸易结构多元化升级。

针对中国持续扩大开放带来的机遇，卢贝特金表示，中国作为全球重要经济体，其发展对世界经济格局影响深远。他特别提到，全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议高度契合乌拉圭战略发展方向，也是广大发展中国家共同追求的目标。面对国际挑战，乌拉圭期待依托三大全球倡议，与中国携手维护多边贸易体制，深化各领域合作，推动国际关系向更加平衡、稳定的方向发展。

在生态合作领域，卢贝特金表示，乌拉圭人均可再生能源发电量位居世界前列，是拉美地区发展清洁能源的典范。乌拉圭工业、能源和矿业部数据显示，2024年乌拉圭99%发电来自可再生能源。卢贝特金提到，乌拉圭正致力于进一步壮大清洁能源产业。中国在新能源技术研发与项目应用方面经验丰富，双方在该领域具有天然互补性，合作前景广阔。

展望区域合作，卢贝特金认为，乌中长期积累的贸易合作基础，可为中国与南方共同市场（南共市）深化合作提供有益借鉴。

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