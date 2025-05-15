5月13日，中国驻日本大使馆与日本山梨县共同举办中国—山梨友好交流会。人民网 许可摄

人民网东京5月15日电 （许可）中国驻日本大使馆与日本山梨县于13日共同举办中国—山梨友好交流会。中国驻日本大使吴江浩，山梨县知事长崎幸太郎、议长渡边淳也，众议员中谷真一及县内市町村负责人、主要企业、文化团体、学校代表，在日主要中资企业、侨团代表等约180人出席。使馆有关处室负责人参加。

中国驻日本大使吴江浩致辞。人民网 许可摄

吴江浩在致辞中指出，中日关系的活力在地方。山梨县历来重视对华交流，始终走在对华民间友好交往的前列。今年适逢山梨县与中国四川省缔结友好省县关系40周年。期待双方进一步发挥各自优势，推动友好交流和务实合作取得更大发展。我们期待国际经贸秩序恢复正常，为各国的合作发展提供良好环境。我们希望日本各界坚定对华合作信心，把握合作机遇，实现共同发展。

山梨县知事长崎幸太郎致辞。人民网 许可摄

长崎幸太郎在致辞中表示，国与国之间的关系，有时一帆风顺，有时也会经历风雨。但他坚信，以地方交流为基础，通过两国国民互访，不断积累和加深了解，必将为国家间关系的稳定作出贡献。今年迎来了山梨县与四川省缔结友好关系40周年这一重要节点，为了两国的友好与发展，山梨县愿作为排头兵，努力开创地方间交流的新局面。

四川省委副书记，省政府省长、党组书记施小琳发来书面贺信，希望以四川省与山梨县缔结友好关系40周年为契机，进一步挖掘双方产业优势互补点、合作共赢增长点，在现代农业、旅游观光、文化教育等领域开启务实合作新篇章，推动友好关系迈向更高水平。

在日中国企业协会会长王家驯致辞。人民网 许可摄

在日中国企业协会会长王家驯在致辞中表示，山梨县与四川省自1985年缔结友好关系以来，取得丰硕的交流成果，双方在科技、农业、教育等诸多领域保持紧密联系。协会在使馆的指导下，积极推动与山梨县的合作，期待为山梨县与中国各界的交流合作注入新的活力。

太鼓表演。人民网 许可摄

两国书法家共同书写“一衣带水、世代友好”。人民网 许可摄

交流会上播放了山梨县与四川省的宣传短片。山梨县传统表演阿罗汉和太鼓铿锵有力，川剧变脸引人入胜。山梨书道协会会长望月大耿、全日本华人书法家协会主席高小飞现场挥毫泼墨，共同书写“一衣带水、世代友好”。会上还设有四川省、山梨县特产展位，人头攒动，气氛热烈。

本次交流会旨在为深化山梨县对华各领域交流合作搭建平台，是中国驻日本大使馆邀请日本地方自治体来馆开展推介和对接务实合作的系列活动之一。

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